1. INTRODUCTION

L'année 2023 aura constitué une nouvelle étape importante dans l'engagement des entreprises et des particuliers en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Les engagements internationaux de lutte contre le réchauffement climatique, l'accélération de la transformation numérique ou encore l'évolution des modèles de travail impactent les citoyens et l'ensemble des acteurs économiques.

Par ailleurs 2023 est également synonyme pour Visiativ de clôture de sa feuille de route RSE 2019- 2023 définie dans le cadre du plan stratégique CATALYST, mais également de lancement de son nouveau plan stratégique SHIFT5 pour la période 2024-2028 reposant sur 5 leviers de transformation : Expérience, Expertise, Exécution, Expansion et Excellence.

Au sein de ce dernier levier et plus largement de façon transversale, la RSE occupe une place prépondérante dans la stratégie de SHIFT5. Cette ambition se traduit par différentes initiatives menées au niveau de notre empreinte sociétale et de notre écosystème, de notre empreinte environnementale, de notre expérience collaborateur All Visiativ, de la satisfaction clients et de notre proposition de valeur, mais aussi au niveau de nos politiques relatives aux finances, au juridique et à l'éthique, ainsi qu'aux achats et relations aux fournisseurs. Ces différents volets deviennent ainsi les 6 axes de développement de la stratégie RSE.

Ces objectifs et engagements pour la feuille de route en cours sont repris dans la présente Déclaration de Performance extra financière Visiativ (DPEF, réglementation prévue aux articles L225-102-1, III et R225-105 du Code de commerce).

De plus, Visiativ a renouvelé comme chaque année son engagement au Pacte mondial des Nations unies en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale (cf renvoi vers IV.5. Index et labels RSE et notamment Global Compact).

Présentation du périmètre de reporting

Les indicateurs de la présente DPEF couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2023. Dans certains cas explicitement mentionnés, les informations se réfèrent au début de l'année 2024, pour tenir des comptes des informations et éléments existants à la date de la publication de la présente DPEF.

Pour des questions de disponibilité et de fiabilité de la donnée, le périmètre retenu est celui de l'ensemble des entités Visiativ détenues par la société au 31 décembre 2023 à l'exception des entités acquises dans le courant de l'année 2023 (sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre

2023). Les entités acquises dans le courant de l'année 2023 sont soulignées dans la liste ci-dessous :

France : Visiativ Conseil, ABGI Group, ABGI France, Visiativ Software for Smart Building, iPorta, Kalista, Visiativ Operations & Procurement, Spreading Apps, Visiativ SA, Visiativ Software, Visiativ Solutions, Visiativ Solutions Entreprise, Living Actor, Entreprise DU FUTUR, Bsoft, IS Management-Ma Sauvegarde, Visiativ Financement, AK Group, Absiskey, Daxium, Visiativ Digital Skills and Ressources, CIR 360, 1Life, Visiativ CPQ ;

