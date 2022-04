Visiativ : URD VISIATIV 31.12.2021

Document d'enregistrement universel 2021

Le présent document d'enregistrement universel a été déposé le 27 avril 2022 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), en tant qu'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le Document d'Enregistrement Universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé que s'il est complété par une note relative auxdites valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'Enregistrement Universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

En application de l'article 28 du règlement (CE) n°809/2004 de la Commission, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent Document d'Enregistrement Universel :

- les comptes consolidés établis selon les normes françaises pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes correspondant, présentés dans le Document d'enregistrement Universel enregistré le 4 mai 2020 par l'AMF sous le N°D.20-0440, respectivement aux pages 106 à 149 ainsi qu'aux pages 149 à 153.

- les comptes consolidés établis selon les normes françaises pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes correspondant, présentés dans le Document d'enregistrement Universel enregistré le 23 avril 2021 par l'AMF sous le N°D.21-0343, respectivement aux pages 105 à 147 ainsi qu'aux pages 183 à 186.

Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu'en version électronique sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.visiativ.com).

REMARQUES GENERALES

Définitions

Dans le présent Document d'enregistrement universel, et sauf indication contraire : Le terme « Visiativ » ou la « Société » renvoie à la Société Visiativ SA.

Le terme le « Groupe » renvoie à Visiativ SA et ses filiales.

AVERTISSEMENT

Le présent Document d'enregistrement universel contient des déclarations prospectives et des informations sur les objectifs de Visiativ, qui sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entend », « devrait », « souhaite » et « pourrait ».

Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Les déclarations prospectives et les objectifs figurant dans le présent Document d'enregistre-ment universel peuvent être affectés par des risques connus et inconnus, des incertitudes liées notamment à l'environnement réglementaire, économique, financier et concurrentiel, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations de la Société soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent notamment inclure les facteurs exposés au chapitre 3 « Facteurs de risques » du présent Document d'enregistrement universel.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au cha-pitre 3 « Facteurs de risques » du présent Document d'enregistrement universel avant de prendre leur décision d'investissement.

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou ses objectifs. Par ailleurs, d'autres risques, non encore actuel-lement identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.

Le présent Document d'enregistrement universel contient également des informations relatives aux marchés et aux parts de marché du Groupe et de ses concurrents, ainsi qu'à son positionnement concurrentiel, notamment au chapitre 2.3 « L'environnement Visiativ ».

Ces informations proviennent notamment d'études réalisées par des sources extérieures. Toutefois, les in-formations publiquement disponibles, que la Société considère comme fiables, n'ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut pas garantir qu'un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats. La Société, les actionnaires directs ou indirects de la Société et les prestataires de services d'investissement ne prennent aucun engage-ment ni ne donnent aucune garantie quant à l'exactitude de ces informations.

Édito

« Symbole de notre raison d'agir, le changement d'identité opéré récemment renforce l'ADN de Visiativ et la rend plus lisible. Celle d'être une entreprise ou-verte sur son écosystème fédérant des parties prenantes (collaborateurs, clients, partenaires, fournisseurs) dans le but d'innover et de construire ensemble les industries de demain. Cela fait plus de 35 ans que nous imaginons des solutions concrètes pour les entreprises en les accompagnant dans leur évolution tech-nologique et dans leur transformation afin qu'elles répondent aux enjeux actuels et aux défis à venir. Si cette vision est caractéristique de qui nous sommes et de ce en quoi nous croyons, nous avons souhaité pourtant accélérer le mouvement et lui donner une impulsion supplémentaire sans modifier pour autant le cap de notre stratégie CATALYST.

Si penser et agir en tant qu'entreprise plateforme, digitale et humaine fondent notre singularité, nous avons fait le choix de retravailler notre proposition de va-leur afin qu'elle réponde plus précisément aux problématiques auxquelles nous devons faire face ainsi que nos clients. Cette évolution nous a conduit alors à reformuler notre stratégie en matière de Responsabilité sociétale et environne-mentale, à la revaloriser et surtout à accélérer son déploiement en accordant une place plus importante à l'humain.

Aujourd'hui, notre proposition de valeur prend tout son sens avec cette politique RSE consolidée. Elle représente la courroie de transmission de la vision que nous avons de l'entreprise.

Dans un contexte mondial incertain et dans une pé-riode de transition environnementale forte, nous restons plus que jamais un acteur du changement et de l'innovation, un appui substantiel pour les or-ganisations. Nous créons les conditions favorables pour encourager davantage de partage, d'échange et d'émulation afin d'anticiper et inventer l'entreprise du futur. Cette conception, nous l'infusons pour notre entreprise autant que nous la diffusons à notre écosystème. »

Laurent Fiard,

Président Directeur Général Visiativ

1. Présentation Visiativ

VISIATIV EN BREF

Depuis plus de 35 ans, Visiativ accompagne les entreprises dans leur transformation et innovation. Notre raison d'agir : inspirer l'entreprise de demain et anticiper ses en-jeux en démultipliant les synergies.

Chiffres clés 2021

1 000 nouveaux clients par an

dont 67% de chiffre d'affaires récurrent +12% en organique

+55% vs 2020

+18% vs 2020 27% du CA

+200 recrutements en 2021

dont 32% de femmes et 68% d'hommes ancienneté moyenne

5.48 ans âge moyen 39 ans

39% de collaborateurs actionnaires