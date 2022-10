Visiativ consolide ainsi sa position de leader du conseil en financement et management de l'innovation sur le marché français, à travers sa marque ABGI

Lyon, le 11 octobre 2022 – 19h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce l'acquisition d'Absiskey, cabinet de conseil en stratégie et financement de l'innovation. Cette opération permet à Visiativ de renforcer son activité Conseil en management et financement de l'innovation, sous la marque ABGI. Cette dernière se place ainsi parmi les leaders du marché en France et poursuit son développement à l'international.

Créée en 1988, Absiskey accompagne depuis près de 35 ans les porteurs de projet dans la mise en œuvre de leur stratégie et financement de l'innovation. Fort de 80 collaborateurs, Absiskey a réalisé un chiffre d'affaires de 8,5 M€ en 2021 accompagné d'une rentabilité conforme au secteur d'activité.

Absiskey est spécialisée dans le montage et le management de projets nationaux et européens de Recherche et d'Innovation (Horizon Europe, Eurostars, PSPC, ADEME, Concours de l'Innovation, Bpifrance, PIA, etc.), le conseil en fiscalité de la recherche et de l'innovation (CIR, CII) et le conseil en stratégie d'innovation (stratégie, études et design).

Ce rapprochement vient renforcer la proposition de valeur Visiativ, la Visiativ Innovation Platform qui s'articule autour de trois piliers : Consult (des conseils), Engage (des solutions) et Connect (des connections). Le pilier Consult bénéficie d'une expertise reconnue dans le management et le financement de l'innovation, les aides et subventions et le CIR/CII via son entité ABGI.

Fort d'un portefeuille composé de 400 clients, essentiellement PME, PMI et start-up, Absiskey s'inscrit dans le cœur de cible Visiativ et partage des références communes. Á l'issue de ce rapprochement, Visiativ comptabilisera plus de 1 000 clients en France sur l'activité Conseil.

Basée à Angers, Bordeaux, Grenoble, Paris et Toulouse, Absiskey renforce l'implantation locale de Visiativ en France, et dote l'activité Conseil d'une nouvelle implantation en Pologne (Varsovie), poursuivant ainsi son développement à l'international.

François Chollet, accompagné par Generis Capital depuis 2019 et actuel dirigeant d'Absiskey, va poursuivre le développement des activités au sein de Visiativ, aux côtés des principaux managers de l'activité Conseil.

L'opération sera réalisée en numéraire.

Cette acquisition demeure soumise à la procédure d'information-consultation auprès des instances représentatives des sociétés concernées.

La finalisation de l'opération devrait intervenir au cours des prochaines semaines, pour une consolidation d'Absiskey dans les comptes de Visiativ au 4ème trimestre 2022.

L'offre Conseil de Visiativ est proposée en Allemagne, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Irlande et au Royaume-Uni.

François Chollet, Président d'Absiskey, déclare :

« Nous sommes heureux de rejoindre les équipes Visiativ avec qui nous partageons les valeurs du collectif et la même vision de l'entreprise responsable. Ensemble, nous allons renforcer nos savoir-faire de l'innovation et du financement au service des entreprises de nos territoires et construire une marque employeur forte au service de nos collaborateurs d'aujourd'hui et de demain. »

Laurent Fiard, PDG de Visiativ, précise :

« Nous souhaitons devenir un acteur international, leader sur le management de l'innovation et son financement. Se renforcer en France est clef pour élargir notre proposition de valeur. Notre objectif est clair : accompagner nos clients dans leur stratégie d'innovation jusqu'à leur transformation. »

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

