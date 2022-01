Visiativ : Visiativ annonce un plan de recrutement 2022 ambitieux

160 postes ouverts sur toute la France en 2022

Des engagements concrets en faveur de la diversité et de l'emploi des jeunes

Lyon, le 18 janvier 2022. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Dans le cadre du plan CATALYST, qui vise à accroître la création de valeur de l'entreprise et à renforcer les synergies et la transversalité entre ses activités, Visiativ entend poursuivre en 2022 le renforcement de ses équipes pour une parfaite exécution de sa stratégie et de son plan de développement.

Fort de son expansion en France et à l'international, Visiativ annonce une campagne de recrutement 2022 portant sur plus de 160 collaborateurs afin de répondre aux besoins croissants de transformation digitale de ses clients.

En France, Visiativ accélère l'arrivée de nouveaux talents sur ses trois activités majeures :

Distribution avec des profils de commerciaux, techniciens support ou consultants technique/PLM ;

avec des profils de commerciaux, techniciens support ou consultants technique/PLM ; Édition avec des profils développeurs (Java, Angular, C++), administrateurs systèmes & réseaux ou sécurité ;

avec des profils développeurs (Java, Angular, C++), administrateurs systèmes & réseaux ou sécurité ; Conseil avec des profils de ventes ou des consultants en financement de l'innovation.

Les postes sont ouverts sur l'ensemble du territoire : Île-de-France et en régions lyonnaise, nantaise et toulousaine.

Visiativ tourné vers la formation des jeunes

Pour accompagner son développement, Visiativ est en recherche permanente de nouveaux talents afin de renforcer ses équipes. Ainsi, plus de 50 alternants sont actuellement en poste chez Visiativ, dont la moitié est arrivée entre septembre et décembre 2021. Ces derniers sont fédérés à travers une communauté et un programme dédié.

Visiativ lancera dès mars 2022, sa nouvelle campagne d'alternance pour accompagner le développement de l'entreprise sur l'ensemble de ses métiers de la vente, du conseil, du service mais aussi sur les fonctions support tels que Marketing, RH ou Finance.

À horizon 2023, dans la cadre de sa démarche RSE, Visiativ s'est donné pour objectif d'avoir au minimum 6% d'alternants parmi ses effectifs.

Visiativ s'engage toujours plus en faveur de la diversité

Dans la continuité de ces engagements pour la diversité et l'égalité des chances, Visiativ a choisi de devenir partenaire de #jenesuispasuncv.

#jenesuispasuncv est un collectif d'entreprises mobilisées pour renouveler l'approche du recrutement et agir concrètement pour la diversité et l'égalité des chances sur leur territoire.

Ensemble, nous souhaitons ouvrir une nouvelle voie vers l'emploi et agir concrètement pour la diversité et l'égalité des chances. Cette initiative permet à chaque personne de décrire ses expériences professionnelles et/ou personnelles pour valoriser ces compétences sans aucun autre signe distinctif.

L'objectif est de porter un nouveau regard sur le potentiel de chaque personne : apprécier pour ce qu'elle pourrait faire et non plus seulement pour ce qu'elle a déjà fait.

En octobre 2021, Visiativ a franchi une étape supplémentaire en signant la Charte de la diversité. Cet engagement renforce sa politique volontariste en faveur de la diversité à travers ses actions de recrutement, de gestion des carrières et de sensibilisation du management. Devenir signataire permet d'avoir un cadre commun pour déployer des actions en faveur de la non-discrimination et encourager la diversité en termes de genre, âge, origines ethniques, orientation sexuelle et handicap.

Ce nouvel engagement s'inscrit dans la suite logique de la signature de l'accord triennal en faveur de l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap conclu en 2021. Il illustre un véritable engagement en matière d'inclusion et de responsabilité sociale poursuivi par Visiativ depuis plusieurs années.

