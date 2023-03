Visiativ : améliore son résultat net de 14% en 2022

Visiativ a dévoilé ses résultats annuels 2022, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI ayant dégagé un résultat net part du groupe de 11,1 millions d'euros en amélioration de 14% par rapport à 2021. Son Ebitda ressort à 28,4 millions d'euros en hausse de 29% sur la période. Le chiffre d'affaires, en progression de 21%, s'établit à 258,8 millions d'euros.



Le Conseil d'administration du 20 mars 2023 a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 25 mai 2023, le versement d'un dividende de 1,10 euro par action en numéraire au titre de l'exercice 2022.



Avec 30,6 millions d'euros d'Ebitda sur une base proforma, l'exercice 2022 a ainsi permis d'atteindre, avec un an d'avance, l'objectif d'Ebitda fixé début 2020 lors du lancement du plan Catalyst et ainsi concrétiser une nouvelle étape en matière de performance financière.



Visiativ présentera au mois de septembre 2023 ses nouvelles ambitions à plus long terme et son nouveau plan stratégique.