Visiativ : conclusion du contrat de cession d’actions avec Groupe Snef

Le 28 février 2024 à 09:56

Groupe Snef et les principaux actionnaires d’Alliativ ont conclu un contrat de cession d’actions permettant au premier d’acquérir environ 75,72% du capital du second, actionnaire de contrôle de Visiativ. Le 9 février 2024, Visiativ avait annoncé l’entrée en négociations exclusives des principaux actionnaires d’Alliativ avec Groupe Snef en vue de l’acquisition par Groupe Snef d’une participation majoritaire au capital d’Alliativ.



Comme indiqué dans le communiqué de Visiativ du 9 février 2024, la transaction pourrait être réalisée au cours du 1er semestre 2024 et reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles en matière de contrôle des concentrations, ainsi qu'à l'approbation formelle de certains partenaires commerciaux de Visiativ.



La réalisation de l'acquisition se ferait par voie de cession en numéraire, sur la base d'une valeur par transparence égale à un prix de 37 euros par action de Visiativ (coupon attaché). Elle serait suivie par le dépôt à titre obligatoire par Alliativ d'un projet d'offre publique d'achat visant le solde des actions Visiativ en circulation ainsi que l'intégralité des actions gratuites potentiellement à émettre avant la clôture de l'offre publique d'achat, au prix unitaire de 37 euros par action (coupon attaché).