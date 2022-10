Visiativ : conclut de nouveaux financements pour accompagner son développement et son prochain plan stratégique

Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ, déclare :

Ces opérations permettent à Visiativ de renforcer sa structure bilantielle et sa force de frappe financière tout en allongeant significativement la maturité moyenne de son endettement. Ces nouveaux financements accompagneront les prochaines étapes du développement de Visiativ et notamment la mise en œuvre du prochain plan stratégique, qui sera présenté au 1 er semestre 2023, tourné vers le développement international du Groupe, par croissance organique et par acquisitions.

Dans ce cadre, nous sommes fiers d'avoir introduit des critères RSE à ces nouveaux financements et remercions nos partenaires bancaires de s'être associés à cette démarche. En monitorant ces critères ESG dans le cadre de notre dette financière, nous assurons la transparence sur nos engagements sociétaux et environnementaux en adéquation avec les objectifs fixés par la COP 21. »

AGENDA FINANCIER 2022

ÉVENEMENTS DATES Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2022 Mercredi 19 octobre 2022 Chiffre d'affaires annuel 2022 Mercredi 25 janvier 2023 Résultats annuels 2022 Mardi 21 mars 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À PROPOS DE VISIATIV

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Prése nt en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays- Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com