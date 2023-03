Visiativ : dans le rouge après la présentation de résultats 2022 mitigés

Visiativ recule de 3,20% à 33,30 euros, les investisseurs sanctionnant une marge opérationnelle décevante en 2022. Le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI a enregistré une progression de 29% de son Ebitda à 28,4 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 11%. Elle s'est améliorée de 70 points de base. Kepler Cheuvreux, qui anticipait pour sa part 11,3%, reste à l’Achat.



Avec 30,6 millions d'euros d'Ebitda sur une base proforma, c'est-à-dire en consolidant l'ensemble des acquisitions de l'année sur la totalité de l'exercice, Visiativ a atteint, avec un an d'avance, l'objectif d'Ebitda fixé début 2020 lors du lancement du plan stratégique, Catalyst.



Les résultats 2022 traduisent " le clair focus du management sur la croissance et la migration du modèle vers le SaaS et l'abonnement, au détriment de la rentabilité à court terme ", regrette Invest Securities. Le bureau d'études a maintenu sa recommandation Neutre sur la valeur



Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 21% à 258,8 millions d'euros.



Fort de résultats en nette progression, Visiativ versera un dividende de 1,10 euro par action en numéraire. Le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI avait décidé l'année dernière de distribuer un dividende pour la première fois de son histoire. Il s'élevait alors à 0,45 euro.



À fin 2022, la dette financière nette s'élevait à 49,9 millions d'euros pour des capitaux propres portés à 74,3 millions d'euros, soit un gearing net de 67%.



Visiativ présentera au mois de septembre 2023 ses nouvelles ambitions à plus long terme et son nouveau plan stratégique.