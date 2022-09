Visiativ : la rentabilité semestrielle en progression

Visiativ améliore de façon significative sa rentabilité au premier semestre « grâce à l’accélération des synergies entre ses différentes activités, en France et à l’international ». L’Ebitda du spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI a augmenté de 32% à 9,2 millions d’euros, lui permettant d’afficher une marge de 8,4%, contre 7,4% un an plus tôt. Il s'agit d'une rentabilité record pour un premier semestre. Le chiffre d'affaires consolidé de Visiativ s'est établi à 110 millions d'euros, en croissance de 20% (+13% en organique).



Le chiffre d'affaires récurrent (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements logiciels) a crû de 25% (+18% en organique), représentant 66% des facturations totales. Le groupe précise que son chiffre d'affaires à l'international bénéficie d'une rentabilité plus élevée. À l'international, les ventes ont progressé de 55% (+32% à périmètre et taux de change constants), totalisant désormais 34% du chiffre d'affaires semestriel de Visiativ.



Outre une saisonnalité traditionnellement plus favorable au second semestre, Visiativ va également bénéficier de la pleine consolidation de MB CAD en Allemagne, de l'entrée dans le périmètre du cabinet de conseil Braithwaite et de l'éditeur d'applications mobiles métier Daxium qui totalise un ARR embarqué (Annual Recurring Revenue – Revenu Annuel Récurrent) d'environ 2,1 millions d'euros.



Enfin Visiativ a réitéré les objectifs du plan stratégique Catalyst avec l'atteinte d'un Ebitda de 30 millions d'euros en 2023.