Visiativ : le titre grimpe, discussions en vue d'une cession

Le 12 février 2024

Visiativ s'envole en Bourse de Paris ce lundi sur des informations selon lesquelles le spécialiste de la transformation digitale pour les PME a entamé des discussions en vue de sa reprise par le groupe marseillais Snef.



Ce dernier, présent notamment dans le génie électrique et la mécanique industrielle, est entré en négociations exclusives avec les principaux actionnaires d'Alliativ, la holding de contrôle de Visiativ.



Les pourparlers concernent l'acquisition d'un bloc de contrôle d'environ 75,7%, sur la base d'un prix de 37 euros par action, qui valoriserait Visiativ à près de 170,7 millions d'euros.



L'opération a été accueillie favorablement par le conseil d'administration de Visiativ, sous réserve de la réception d'une attestation d'équité par un expert indépendant.



Peu avant 10h00, le titre s'envolait de près de 32%, signant la deuxième plus forte hausse du marché parisien, pour s'approcher du prix d'acquisition proposé.



Ce prix, qui inclut le coupon, fait apparaître une prime de plus de 35% par rapport au cours de clôture de l'action jeudi soir.



Ces discussions interviennent alors que Visiativ a vu son chiffre d'affaires progresser de 7% l'an dernier pour atteindre 277,2 millions d'euros.



L'entreprise s'est donné pour ambition de doubler son chiffre d'affaires en cinq ans pour atteindre 500 millions d'euros à horizon 2028, dont plus de 50% à l'international.



Visiativ revendique aujourd'hui quelque 25.000 clients dans 15 pays.



'Au regard de l'offre proposée par Groupe Snef (prime de 5,7% par rapport à notre objectif de cours de 35 euros), nous pensons que l'opération a de bonnes chances d'aboutir dans les prochains mois', ont réagi les analystes d'Euroland.



