Visiativ : Acquisition de Ma Sauvegarde, plateforme SaaS de sauvegarde des données en temps réel pour les entreprises

Lyon, le 5 juillet 2021 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce l'acquisition de la société Ma Sauvegarde, éditeur d'une solution de sauvegarde en temps réel des données des entreprises, auprès de son président fondateur Hervé Favre. À partir d'une solution en full Saa S (Software as a service), Ma Sauvegarde permet de rendre accessible aux TPE et PME une technologie haut de gamme et innovante de sauvegarde et de restauration des données, semblable à celles utilisées massivement dans les grandes entreprises. Plus de 3 000 entreprises font aujourd'hui appel à la plateforme SaaS Ma Sauvegarde, qui compte 12 collaborateurs et réalise près d'un million d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de plus de 30% par an au cours des trois dernières années.

Créée il y a 10 ans, Ma Sauvegarde combine un moteur de sauvegarde puissant, mature et éprouvé, intégrant des technologies de sauvegarde haut de gamme avec un ensemble de logiciels d'exploitation et un portail sécurisé, facilitant la gestion d'un grand nombre d'utilisateurs, avec une efficacité maximum pour les entreprises.

Ma Sauvegarde propose ainsi une solution clés-en-main, également disponible en marque blanche pour les prestataires de services informatiques et les éditeurs de logiciels, permettant aux entreprises de sauvegarder les données de leur parc utilisateurs de manière simple, rapide et sécurisée.

Les atouts de Ma Sauvegarde : simplicité, efficacité, optimisation et adaptabilité

Adaptée à un déploiement massif, Ma Sauvegarde a été conçue pour être facile à paramétrer, simple à gérer au quotidien et rapide à utiliser : 5 minutes, c'est le temps quotidien moyen consacré par un client Ma Sauvegarde pour superviser les sauvegardes d'un parc de 100 utilisateurs.

Solution externalisée en mode SaaS, mais également disponible en mode On Premise, cette plateforme permet de bénéficier d'un haut niveau de sécurité de l'infrastructure et d'être facturé à l'utilisation. Ma Sauvegarde est certifiée ISO 27001 et HDS (santé). Les données sont hébergées en France, dans des datacenters ayant reçu les mêmes certifications.

Ma Sauvegarde intègre un moteur de sauvegarde CDP (Continous Data Protection) permettant une sauvegarde en temps réel des données. Il suffit que la machine soit connectée à Internet pour que la sauvegarde se déroule au fil de l'eau. Grâce aux technologies d'incrémentale bloc et de déduplication embarquées par l'agent de sauvegarde, les contraintes de bande passante disparaissent et les flux de réseaux sont optimisés : selon la fréquence choisie (tous les quarts d'heure, demi-heures ou heures), l'agent enverra les données modifiées par rapport à la période précédente, et ainsi très peu de données transitent sur le réseau.

Grace aux outils d'administration Ma Sauvegarde, les entreprises disposent de tableaux de bord donnant un état global du parc, des informations détaillées et un historique de la vie de chaque agent de sauvegarde, d'alertes intelligentes et automatisées, et un ensemble d'outils de reporting et de communication avec les utilisateurs (mails, tableaux, etc.).

Objectifs de l'acquisition

Ce rapprochement est une opportunité unique afin de compléter l'offre de sécurisation des données des clients du groupe Visiativ grâce notamment à la qualité des solutions et l'expertise des équipes de Ma Sauvegarde, mais également de permettre d'intensifier la dynamique de croissance de Ma Sauvegarde en France et à l'International.

Agenda financier 2021

Événements Dates Chiffre d'affaires 1er semestre 2021 Mercredi 28 juillet 2021 Résultats 1er semestre 2021 Mercredi 22 septembre 2021 Chiffre d'affaires 9 mois 2021 Mercredi 20 octobre 2021 Chiffre d'affaires annuel 2021 Mercredi 26 janvier 2022 Résultats annuels 2021 Mercredi 23 mars 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

