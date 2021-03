Visiativ : Résultats annuels 2020 : solidité du modèle économique de Visiativ porté par la récurrence des revenus

Repli limité de -7% de l'activité avec une progression de +5% des revenus récurrents portés à 70% de l'activité du Groupe

Marge d'EBITDA solide à 7,5%, avec une bonne performance du pôle VISIATIV PLATFORM

Lyon, le 24 mars 2021 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Les résultats de l'exercice 2020 de Visiativ témoignent de la solidité du modèle économique du Groupe et d'une proposition de valeur en phase avec les besoins actuels des entreprises. Ils démontrent surtout la pertinence du développement des activités issues des solutions propres à Visiativ, facteur d'une récurrence accrue de l'activité (portée à 70% en 2020 pour l'ensemble du Groupe) et de résilience de sa rentabilité (13,6% de marge d'EBITDA pour le pôle VISIATIV PLATFORM en 2020).

Fort de cette solide performance, Visiativ est concentré en 2021 sur l'exécution du plan stratégique CATALYST et confirme son objectif de 30 M€ d'EBITDA visé en 2023, porté par l'accroissement des synergies entre les différentes activités et l'optimisation de la performance opérationnelle.

Données en M€ - Données auditées

Normes comptables françaises 2019

(12 mois) S1 2020

(6 mois) S2 2020

(6 mois) 2020

(12 mois) Variation Chiffre d'affaires 203,2 82,6 107,4 189,9 -7% Chiffre d'affaires récurrent 63% 70% +5% EBITDA1 18,7 2,8 11,5 14,3 -24% % Marge d'EBITDA 9,2% 3,4% 10,7% 7,5% Résultat d'exploitation 13,6 -0,3 7,7 7,4 -46% % Marge d'exploitation 6,7% - 7,2% 3,9% Résultat net part du groupe 2,6 -4,3 5,8 1,5 -44%

À l'issue de son exercice 2020, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 189,9 M€, en recul limité de -7% (-8% en organique), avec un rebond du pôle 3DEXPERIENCE VAR en fin d'année et une nouvelle année de progression des activités de Conseil en dépit des effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Le chiffre d'affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) a progressé de +5% (+3% en organique2) en 2020, représentant désormais 70% de l'activité du Groupe (vs. 63% en 2019).

Stable au 4ème trimestre (-1%), le pôle 3DEXPERIENCE VAR (Value-Added Reseller) s'est inscrit en recul annuel limité de -8%, ce qui constitue une bonne performance au regard de l'environnement économique et du décalage de nombreux projets d'investissements en attente d'accords sur les subventions dans le cadre du plan de relance.

Le pôle VISIATIV PLATFORM marque un repli annuel de -4% (-7% en organique1) en 2020. Les solutions applicatives (Moovapps), en recul de -9% en 2020, ont accéléré leur évolution vers le Cloud, avec des facturations en mode SaaS en progression annuelle de +11% et qui représentent désormais 30% des ventes Moovapps (contre 25% en 2019). Le chiffre d'affaires récurrent, incluant les prestations de maintenance, a totalisé 58% de l'activité d'édition (49% en 2019). Le Conseil s'est inscrit en croissance annuelle de +7%, avec des activités de « Tax Credit Management » toujours dynamiques. Enfin, les activités de Business Development sont en recul de -18% en 2020, dont -21% pour les activités d'impression 3D incluant la filiale Valla dont une participation majoritaire du capital est en cours de cession.

À l'International, qui représente désormais 26% de l'activité totale du Groupe (vs. 24% en 2019), Visiativ a enregistré une croissance de +2% (+1% en organique1), avec notamment une solide progression aux États-Unis et au Royaume-Uni tirée par les activités de Conseil.

Marge d'EBITDA résistante de 7,5% en 2020, dont 10,7% au 2nd semestre

Visiativ a réalisé un EBITDA de 14,3 M€ en 2020, en repli annuel de -24%. Dans un contexte perturbé par la crise sanitaire, la marge d'EBITDA3 s'est établie à 7,5%, contre un niveau record de 9,2% un an plus tôt, témoignant d'une bonne maîtrise des coûts face au recul de l'activité. Les dispositifs d'activité partielle, mis en œuvre ponctuellement lors du premier confinement, avaient notamment contribué à limiter la perte opérationnelle du 1er semestre à hauteur de 0,8 M€.

Le pôle 3DEXPERIENCE VAR a réalisé un EBITDA de 4,2 M€ en 2020 (contre 8,1 M€ en 2019), représentant une marge d'EBITDA de 3,7% (vs. 6,4% en 2019). La volonté du Groupe de conserver ses équipes opérationnelles pendant la crise, afin d'être en mesure de profiter de la reprise dès les premiers effets, a pesé sur la rentabilité de cette activité en 2020.

Le pôle VISIATIV PLATFORM a enregistré un EBITDA de 10,0 M€ en 2020 (contre 10,7 M€ en 2019), soit une marge d'EBITDA de 13,6% quasi stable par rapport à 2019 (13,8%). Alors qu'il ne totalise que 39% de l'activité du Groupe, ce pôle a représenté 70% de l'EBITDA réalisé en 2020, illustrant la stratégie vertueuse de Visiativ privilégiant le développement d'activités à forte valeur ajoutée autour de ses propres solutions avec un modèle économique particulièrement résilient. Il convient de noter que la filiale Valla, en cours de cession, a pesé sur la performance opérationnelle avec une perte d'EBITDA de -1,1 M€ en 2020 (-0,8 M€ en 2019).

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation s'est établi à 7,4 M€, représentant une marge d'exploitation de 3,9% (dont 7,2% sur le seul 2nd semestre).

Le résultat financier s'est inscrit à -2,9 M€, contre -1,5 M€ en 2019, intégrant une dépréciation financière de 1,0 M€ sur une filiale (QOLID) au 1er semestre, et une augmentation des charges financières consécutive à la mise en place du Prêt Garanti par l'État (PGE).

Le résultat net consolidé s'est élevé à 1,8 M€ en 2020. Les augmentations en 2020 de participations au capital de la holding de contrôle de l'activité Conseil, désormais détenue à 97% par Visiativ, ainsi qu'au capital des filiales ABGI USA et ABGI France, ont permis de réduire sensiblement les intérêts minoritaires, conduisant à un résultat net part du groupe de 1,5 M€, contre 2,6 M€ en 2019.

Cash-flow d'exploitation doublé en 2020 à 14,4 M€

L'exercice 2020 a été marqué par une solide génération de cash-flow d'exploitation qui s'est établi à +14,4 M€, contre +7,4 M€ en 2019, avec +9,3 M€ de capacité d'autofinancement et une variation du besoin en fonds de roulement positive de +5,1 M€, grâce à un bon niveau d'encaissement des créances clients, malgré la saisonnalité défavorable en fin d'exercice, et aux mesures de soutien aux entreprises.

Les opérations d'investissement ont consommé 23,1 M€ sur l'exercice, dont 8,7 M€ de CAPEX et 14,3 M€ consacrés au renforcement des participations de Visiativ au sein des activités Conseil et Édition et à l'acquisition de la société MSC Associates Ltd. au Royaume-Uni.

Les flux de financement se sont établis à +42,5 M€, avec +42,4 M€ de souscriptions d'emprunts nettes des remboursements consécutivement à la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 39,2 M€ au 2ème trimestre 2020. Au regard de la situation sanitaire actuelle et des conditions financières proposées, Visiativ envisage avec ses partenaires bancaires la mise en place d'un différé d'un an suivi d'un remboursement sur cinq ans du PGE.

La variation nette de trésorerie s'est établie à +33,5 M€ sur l'exercice, portant la trésorerie disponible à 65,3 M€ au 31 décembre 2020 (vs. 31,7 M€ fin 2019).

La dette financière nette s'établissait à 35,4 M€ pour 46,8 M€ de capitaux propres, représentant un ratio de gearing de 76% à fin 2020.

Acquisition de la société française AJ Solutions

Visiativ annonce l'acquisition de 100% du capital de la société AJ Solutions, distributeur de l'ensemble des solutions Dassault Systèmes SOLIDWORKS depuis 2003.

Avec une présence forte sur le Grand Est et en Île-de-France, AJ Solutions vient compléter le maillage géographique de Visiativ dans l'hexagone.

AJ Solutions a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 2,8 M€ pour une rentabilité similaire à celle de Visiativ. La société sera consolidée à compter du 1er mars 2021.

L'acquisition d'AJ Solutions s'inscrit pleinement dans les objectifs du plan stratégique CATALYST, avec un focus mis sur les croissances externes fortement relutives.

Accélération de l'engagement RSE de Visiativ en 2020, en phase avec le plan CATALYST

Au cours de l'année 2020, Visiativ a repensé et structuré sa politique en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), afin de répondre, au-delà des objectifs financiers, aux enjeux de développement du Groupe.

La politique RSE est désormais structurée autour de 4 axes : Responsabilité, pour une démarche continue de transparence et d'intégrité auprès de l'ensemble des parties prenantes, Empreinte sociétale & environnementale, avec une mise à contribution des ressources humaines et financières pour accompagner les engagements sociétaux et environnementaux du Groupe, Expérience collaborateur, pour contribuer à l'épanouissement, à l'engagement et à l'évolution des individus au sein du projet d'entreprise, et Écosystème, pour fédérer l'écosystème de Visiativ au service d'initiatives autour de l'innovation et pour répondre aux défis de demain.

Au même titre que pour ses performances financières dans le cadre du plan CATALYST, Visiativ a défini des objectifs « SMART » extra-financiers à horizon 2023 et s'engage dans une démarche de parfaite transparence de ses actions et de suivi de la performance de ses engagements sociétaux. Ces objectifs sont consultables dans le Rapport RSE 2020 de Visiativ (cliquez ici pour consulter le Rapport RSE).

Également dans une démarche de confiance et de transparence, Visiativ entend continuer de valoriser ses engagements et ses actions à travers les référentiels Gaia Rating (note de 64/100 lors de la campagne 2020 en forte progression) et Ecovadis, pour lequel Visiativ ambitionne d'atteindre le niveau « Or » d'ici 2023.

Perspectives

Pour la 1ère année de déploiement du plan CATALYST, Visiativ a dû faire face à un environnement de marché particulièrement adverse. Dans ce contexte, le Groupe a démontré la solidité de son modèle de développement et ses principaux atouts en période de crise : forte récurrence de ses ventes (70%) accélérée par la transition vers le cloud des activités Moovapps, offres en phase avec les besoins des entreprises (digitalisation, conseil en innovation, cloud, etc.), profondeur de son portefeuille clients excluant toute dépendance client ou sectorielle, et relais de croissance des activités à l'international qui représentent désormais plus d'un quart de l'activité.

Au-delà de ces performances, l'année 2020 a également été marquée par le renouvellement et le renforcement de la gouvernance, le renforcement stratégique et relutif au capital du pôle Conseil, et la véritable structuration d'une politique RSE dynamique et volontaire.

Visiativ s'est ainsi mis en ordre de marche pour tirer parti de la sortie de crise en 2021, recueillir les fruits des investissements des entreprises dans le cadre du plan France Relance et poursuivre l'exécution de son plan CATALYST qui vise à l'accroissement des synergies entre les différentes activités et à l'optimisation de la performance opérationnelle pour atteindre 30 M€ d'EBITDA à horizon 2023.

Agenda financier 2021

Événements Dates Chiffre d'affaires 1er trimestre 2021 Mercredi 21 avril 2021 Assemblée générale Jeudi 27 mai 2021 Chiffre d'affaires 1er semestre 2021 Mercredi 28 juillet 2021 Résultats 1er semestre 2021 Mercredi 22 septembre 2021 Chiffre d'affaires 9 mois 2021 Mercredi 20 octobre 2021 Chiffre d'affaires annuel 2021 Mercredi 26 janvier 2022 Résultats annuels 2021 Mercredi 23 mars 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA et PEA-PME

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

1 Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements sur immobilisations

2 Croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation de CCSL (01/07/2019), d'ABGI Canada (01/07/19), de Living Actor (01/12/2019) et de MSC Associates (01/03/20), et taux de change constants.

