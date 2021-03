Visiativ : Visiativ accélère son engagement et structure sa RSE pour répondre aux nouveaux enjeux de développement

Une politique RSE structurée autour de 4 axes : Responsabilité, Empreinte sociétale & environnementale, Expérience collaborateur et Écosystème

Des objectifs extra-financiers à horizon 2023 alignés avec le plan CATALYST

Lyon, le 15 mars 2021 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Les mois écoulés ont démontré la capacité de résilience de Visiativ, et notamment la solidité de son modèle économique. Mais le Groupe a aussi souhaité mettre à profit cette période inédite liée à la Covid-19 pour transformer cette contrainte en opportunité, en repensant et structurant sa politique en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE).

En lien avec le plan stratégique CATALYST, Visiativ renforce sa politique RSE pour répondre, au-delà des objectifs financiers, aux enjeux de développement du Groupe, en la structurant autour de quatre axes :

Responsabilité

La responsabilité sociétale de Visiativ repose sur une démarche continue de transparence et d'intégrité auprès de l'ensemble de ses parties prenantes. C'est la raison pour laquelle, Visiativ a, dès début 2020, repensé sa gouvernance et ses différents organes de décision pour les adapter à ses ambitions de développement. Une nécessité pour assurer transparence, équilibre et suivi des axes stratégiques et impulser la vision du futur à l'échelle du Groupe.

En parallèle, Visiativ a renforcé ses pratiques responsables, pour prévenir toutes formes de corruption et trafic d'influence, ainsi que la protection des données, qu'elles soient internes ou auprès de ses clients, tant du point de vue du RGPD (règlement général sur la protection des données) qu'en matière de cybersécurité.

Empreinte sociétale & environnementale

Visiativ s'engage à mettre à contribution ses ressources humaines et financières pour mener des engagements sociétaux et environnementaux qui lui sont chers.

Visiativ a ainsi créé le fonds de dotation OPEN INITIAT'IV pour encourager et soutenir l'engagement des collaborateurs et promouvoir le mécénat de compétences. Ce fonds a pour but de financer et d'accompagner des projets associatifs ou d'intérêt général, tout particulièrement autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap ou de fragilité sociale, ou de favoriser l'accès aux nouvelles technologies par l'éducation. Visiativ agit ainsi aux côtés de plusieurs associations dont WeeeFund, qui lutte contre le décrochage scolaire via le réemploi d'ordinateurs. À travers cet engagement, Visiativ a permis l'inauguration de la toute première salle informatique de l'école Cours La Passerelle à Pierre-Bénite (Rhône), mais aussi d'équiper l'école Handigital, un programme qui forme et accompagne des jeunes en situation de handicap sur les métiers du numérique.

Le Groupe prend également la mesure de son impact sur l'environnement en dressant un bilan carbone sur l'ensemble de son périmètre d'activité et se donne pour objectif d'agir sur ses sources d'émissions directes de CO 2 . Pour aller plus loin dans sa démarche de lutte contre le réchauffement climatique par l'innovation, Visiativ est l'une des toutes premières entreprises à soutenir l'initiative Time for the Planet, qui vise à financer des technologies qui auront un impact important à l'échelle du monde. Au-delà du financement, Visiativ est la première société à avoir créé « la planète Visiativ », réunissant un ensemble de personnes qui ont un intérêt commun, et à développer des « comètes » afin que ses collaborateurs s'engagent sur des actions concrètes en interne ou pour Time for the Planet.

Expérience collaborateur

Le Groupe est convaincu que sa valeur se trouve dans ses collaboratrices et collaborateurs. Si cette expérience collaborateur est inhérente à l'ADN du Groupe, Visiativ souhaite dorénavant lui donner une nouvelle impulsion avec le déploiement, en 2021, d'une dynamique selon les axes suivants :

One experience , à travers le programme Inclusion by Visiativ , pour la sensibilisation du handicap auprès de ses collaborateurs et le renforcement des initiatives avec l'ambition clairement définie de devenir une entreprise handi-accueillante, ou encore Equalty by Visiativ , pour promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de l'entreprise ;

, à travers le programme , pour la sensibilisation du handicap auprès de ses collaborateurs et le renforcement des initiatives avec l'ambition clairement définie de devenir une entreprise handi-accueillante, ou encore , pour promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de l'entreprise ; Coopérative & singulière , pour accroître la notion de collaboration, l'engagement de chacun au sein d'environnements de travail équilibrés et positifs ;

, pour accroître la notion de collaboration, l'engagement de chacun au sein d'environnements de travail équilibrés et positifs ; Faite pour viser plus haut , pour garantir à chaque collaborateur d'être accompagné pour acquérir et développer de nouvelles compétences ;

, pour garantir à chaque collaborateur d'être accompagné pour acquérir et développer de nouvelles compétences ; Portée par le management , pour une société exemplaire et transparente dans son management, sa gouvernance et sa vision stratégique ;

, pour une société exemplaire et transparente dans son management, sa gouvernance et sa vision stratégique ; Basée sur une workplace phygitale, en développant une nouvelle plateforme innovante capable d'accompagner le collaborateur à chaque instant de son expérience et quel que soit son lieu de travail.

À travers des programmes engagés et inclusifs qui laissent une grande place à l'initiative et à l'engagement, l'expérience collaborateur contribue à l'épanouissement et à l'évolution des individus, et leur donne les moyens de construire un projet d'entreprise solide et ambitieux.

Ecosystème

Convaincu que l'union fait la force, Visiativ supporte et développe des initiatives qui fédèrent son écosystème, afin de créer de la valeur autour de l'innovation et répondre aux défis de demain.

À cet effet, Visiativ est chef de fil de l'Entreprise DU FUTUR, plateforme phygitale des collaborations transformatives, et de CONNECT by Visiativ, dispositif communautaire innovant à destination des clients et des partenaires.

Le Groupe s'investit également aux côtés de projets tels que SWARM, le centre d'innovation et de transformation, ou l'initiative Live for Good, pour accompagner la nouvelle génération de jeunes entrepreneurs avec l'objectif de voir émerger des solutions innovantes qui créent un impact social à grande échelle.

« L'investissement dans cette nouvelle dynamique RSE est la preuve que nous croyons fermement en l'entreprise responsable, ouverte et durable. En l'entreprise collaborative embarquant le collectif. En l'entreprise où la confiance et l'audace permettent à chacun de s'exprimer et de porter des projets innovants contribuant au développement du Groupe. En l'entreprise engagée qui transmet ses valeurs singulières et sincères à son écosystème. En somme, c'est cela qui conditionne la réussite du projet de notre entreprise de demain. », précise Grégory Jourdan, Directeur général adjoint Ressources Humaines & RSE.

Au même titre que pour ses performances financières dans le cadre du plan CATALYST, Visiativ a défini de fortes ambitions extra-financières pour le Groupe à travers ces quatre axes de la stratégie RSE. Pour assurer une parfaite transparence de ses actions et un suivi de la performance de ses engagements sociétaux, Visiativ a donc fixé ses objectifs SMART à horizon 2023 :

OBJECTIFS À 2023 PERFORMANCES AU 31/12/20 RESPONSABILITÉ Pratiques responsables Avoir formé 100% des collaborateurs à l'éthique des affaires et aux pratiques anti-corruption Nouvelles formations

en cours de construction Faire signer la charte responsable à 100% de nos fournisseurs Avoir formé 100% de nos collaborateurs au harcèlement Protection des données Avoir formé 100% des collaborateurs à la protection et à la sécurité

des données Nouvelle formation

en cours de construction EMPREINTE SOCIÉTALE & ENVIRONNEMENTALE Sociétal et environnemental Tripler les moyens financiers du Groupe consacrés au soutien des problématiques sociétales et environnementales 101 000 € Consacrer 1% des moyens humains du Groupe au soutien des problématiques sociétales et environnementales 0,32% (2,5 ETP) Environnemental Réduire de 20% nos émissions totales de gaz à effet de serre (GES) 4 222 tonnes équivalent CO 2 (tCO 2 e) EXPERIENCE COLLABORATEUR Expérience Visiateam Obtenir une note d'engagement > 8 dans le cadre de l'enquête Résonance 7,7 / 10 One Experience Tripler le nombre de collaborateurs en situation de handicap 9 collaborateurs RQTH Former 100% de nos managers au handicap et à l'égalité professionnelle Nouvelle formation en cours de construction Atteindre au moins 33% de femmes dans l'organisation et au sein des postes de management 30% au sein des effectifs et 21% au sein des postes de management Maintenir une note > à 80 à l'index d'égalité professionnelle et salariale entre femmes et hommes 81 / 100 Coopérative

et singulière Maintenir un taux d'absentéisme inférieur à 3 % 1,9% Maintenir un taux de turnover subi inférieur à 10% 9,5% Faite pour viser plus haut Avoir au minimum 6% d'alternants parmi nos effectifs 5,8% Avoir formé 100% de nos collaborateurs sur 2 ans (hors formations obligatoires) 33% Pourvoir 25% de nos postes grâce à la mobilité interne 6,6% 100% des collaborateurs présents bénéficient d'un entretien individuel chaque année 94% Basée sur une workplace phygitale Avoir formé 100% de nos managers au management à distance Nouvelle formation

en cours de construction Portée par le leadership Former 100% de nos managers dans le cadre du programme Drive Nouvelle formation

en cours de construction

Pour consulter le rapport RSE de Visiativ dans son intégralité, cliquez ici.

