Visiativ : acquisition de l'éditeur Ma Sauvegarde

Visiativ annonce l'acquisition de la société Ma Sauvegarde, éditeur d'une solution de sauvegarde en temps réel des données des entreprises.



À partir d'une solution en 'full SaaS' (Software as a service), Ma Sauvegarde permet de rendre accessible aux TPE et PME une technologie de sauvegarde et de restauration des données, semblable à celles utilisées massivement dans les grandes entreprises.



Plus de 3 000 entreprises font d'ailleurs aujourd'hui appel à la plateforme SaaS Ma Sauvegarde, dont le chiffre d'affaires annuel est d'environ 1 ME et en croissance de plus de 30% par an au cours des trois dernières années.



'Ce rapprochement est une opportunité unique afin de compléter l'offre de sécurisation des données des clients du groupe Visiativ grâce notamment à la qualité des solutions et l'expertise des équipes de Ma Sauvegarde, mais également de permettre d'intensifier la dynamique de croissance de Ma Sauvegarde en France et à l'International', déclare Visiativ.



