Visiativ : ouvre la voie à plus de 1000 entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique

Ces quatre entreprises lyonnaises que sont Taqt, Sogelink et Attestation Légale (OFA) et Visiativ ont été les premières à adhérer au « Climate Deal », un partenariat proposé par Time for the Planet aux sociétés qui souhaitent agir contre le dérèglement climatique. Grâce à leur exemple, plus de 1 000 entreprises les ont rejointes au sein du mouvement à but non lucratif ; qui ambitionne de créer 100 entreprises dans le monde visant à lutter contre les gaz à effet de serre. Qu'il s'agisse d'une initiative des dirigeants et/ou des

collaborateurs, tous ont su convaincre l'ensemble de leur entreprise de rallier la cause du climat au plus vite.

'Notre engagement aux côtés de Time for the Planet s'inscrit parfaitement dans l'ADN de Visiativ : nous sommes convaincus que c'est par la force du collectif, de l'entrepreneuriat, et la croyance dans le génie humain que nous trouverons ensemble les ressources pour lutter contre le changement climatique.' Laurent Fiard, Co-fondateur et PDG de Visiativ

