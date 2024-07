Visiativ : ouverture de l'OPA sur ses actions

Le 11 juillet 2024 à 08:43 Partager

Visiativ, spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, annonce l'ouverture de l'offre publique d'achat sur ses actions initiée par Alliativ, actionnaire de contrôle de Visiativ (46,50% du capital et 59,80% des droits de vote de Visiativ). Pour rappel, le 11 juin 2024, le Groupe SNEF, groupe français d'ingénierie dans les domaines de l'énergie, de la mécanique et du numérique, a acquis une participation majoritaire (75,72%) du capital d'Alliativ.



Cette offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 juillet 2024. Elle est ouverte à compter d'aujourd'hui pour une durée de 25 jours de négociation, soit jusqu'au 14 août 2024 inclus.



Les résultats de l'offre seront rendus publics le 21 août, après publication par l'AMF de l'avis de résultat. En cas de succès, l'offre sera automatiquement rouverte au plus tard dans les dix jours de négociation suivant la publication de l'avis de résultat, en septembre le cas échéant, aux mêmes conditions.