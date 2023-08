Visiativ : reprise des actifs de Techform

Visiativ annonce avoir été choisi par le Tribunal de Commerce de Toulouse pour reprendre l'intégralité des actifs et l'ensemble des employés de Techform, éditeur de logiciels pure-player de configuration technique et commerciale.



Basée à Labège, en région toulousaine, Techform compte 35 collaborateurs et accompagne au quotidien une centaine de clients. Elle s'est imposée dans le développement de solutions de chiffrages et de configurations techniques dédiées aux produits complexes.



L'acquisition des actifs de Techform, dont l'activité sera consolidée au cours du deuxième semestre 2023, est financée intégralement en numéraire. Visiativ en attend d'importantes synergies commerciales grâce à une forte complémentarité des portefeuilles clients.



