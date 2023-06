(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth mardi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

Visibilia Editore augmente de 13 % et enregistre la meilleure performance sur la liste des PME cotées à Milan. La semaine dernière, une audience s'est tenue dans le cadre de la procédure engagée conjointement par plusieurs actionnaires contre les administrateurs et les anciens membres du conseil des commissaires aux comptes, avec l'intervention de BDO Italia en tant qu'auditeur et avec la participation de la société, en la personne de l'administrateur judiciaire Massimo Fabiani. Au cours de l'audience, il a été constaté que deux rapports ont été déposés par le ministère public avec la réponse du conseiller du procureur à des questions sur la situation financière de Visibilia Srl en liquidation et d'autres sociétés, y compris Visibilia, que tant la défense des plaignants que les administrateurs et les commissaires aux comptes n'ont pas pu consulter. Le ministère public a expliqué le retard dans la production des deux rapports par des difficultés techniques, selon la note de la société.

High Quality Food a suivi avec une hausse de 8,7%, prolongeant le gain de 11% enregistré au cours du dernier mois de négociation sur la Piazza Affari.

PERDANTS

CrowdFundMe abandonne 13%. L'action sort d'un mois positif, au cours duquel elle a gagné 5,0%, mais est en baisse de 28% et 43% sur les six derniers mois et l'année, respectivement.

Illa chute de 9,6% la semaine de l'approbation du budget 2022 par l'assemblée générale des actionnaires.

