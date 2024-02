Visibilia Editore SpA, anciennement PMS SpA, est une société basée en Italie dont l'activité principale est le conseil en communication. La société fournit des services de conseil en communication d'entreprise, en finance intégrée et en gestion supérieure. Les services de conseil de la Société comprennent l'assistance aux clients dans la formulation de la stratégie des processus de communication, la définition de stratégies de communication d'entreprise, la mise en œuvre d'actions visant à améliorer le nom et la marque, et la construction de l'image des entreprises et de sa direction. La société est également active dans la gestion des relations avec les médias et les investisseurs, notamment l'organisation de conférences de presse, la préparation de documents d'information et l'élaboration de stratégies de communication financière, entre autres. En outre, elle propose des services de publicité, des études de marché, le suivi et l'analyse des médias. Elle opère sous des marques telles que Visa et Novella 2000.

Secteur Publicité et marketing