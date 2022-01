Visiodent : Offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société Visiodent

1. PREAMBULE

Le présent document est établi, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et de l'article 5 de l'instruction n° 2006-07 de l'AMF relative aux offres publiques d'acquisition, par les sociétés GROUPE VISIODENT société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est sis 82, rue Villeneuve, 92110 Clichy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 803 692 730 (« Groupe VISIODENT ») et HIVISTA1, société à responsabilité limitée de droit français dont le siège social est sis 7, rue Marbeau, 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 657 437 (« HIVISTA », Groupe VISIODENT et HIVISTA étant ci-après dénommées ensemble les « Co- Initiateurs »), agissant de concert avec Monsieur Morgan Ohnona, dans le cadre de l'offre publique de retrait (l'« Offre Publique de Retrait ») qui sera suivie d'un retrait obligatoire (le « Retrait Obligatoire », et avec l'Offre Publique de Retrait, l' « Offre ») visant les actions de la société VISIODENT, société anonyme de droit français dont le siège social est situé 82, rue Villeneuve, 92110 Clichy, France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 327 500 849 (« VISIODENT » ou la « Société ») et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C de Euronext Paris (ISIN : FR0000065765),

L'Offre vise la totalité des actions de la Société non détenues, directement ou indirectement, par le concert composé des Co-Initiateurs et Monsieur Morgan Ohnona (les Co-Initiateurs et Monsieur Morgan Ohnona étant ci-après désignés ensemble le « Concert »), soit, à la date du dépôt de l'Offre, 254 817 actions, représentant 5,67 % du capital et 2,99 % des droits de vote de la Société (les « Actions », étant précisé que la Société ne détient en propre aucune Action.

Les Actions seront acquises au prix de trois (3) euros par action (« Prix de l'Offre ») payable exclusivement en numéraire.

Le Concert détenant d'ores et déjà (les Co-Initiateurs de concert avec Monsieur Morgan OHNONA) plus de 90% du capital et des droits de vote de la Société, l'Offre Publique de Retrait sera immédiatement suivie d'un Retrait Obligatoire. Dans le cadre du Retrait Obligatoire, les Actions non apportées à l'Offre Publique de Retrait seront transférées aux Co-Initiateurs, selon une répartition égalitaire entre les deux Co-Initiateurs, moyennant une indemnisation en numéraire égale au Prix de l'Offre (soit 3 euros par Action), nette de tout frais.

L'Offre est présentée par Portzamparc qui garantit, conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par les Co- Initiateurs dans le cadre de l'Offre. Portzamparc est habilité à fournir des services de prise ferme en France.

Le contexte et les modalités de l'Offre sont détaillés dans la Note d'Information.

1 Détenue à 100 % par Monsieur Morgan Ohnona.