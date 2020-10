Visiodent : Rapport financier semestriels 2020 0 12/10/2020 | 09:49 Envoyer par e-mail :

VISIODENT Société Anonyme au capital de 719.200,16 € Siège social : 82, rue Villeneuve 92110 CLICHY 327 500 849 RCS NANTERRE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL PERIODE DU 1ER JANVIER 2020 au 30 JUIN 2020 1 COMPTES SEMESTRIELS 2 ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER 3 RAPPORT D'ACTIVITE SUR LE SEMESTRE 4 RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES SEMESTRIELS 1 1 - COMPTES SEMESTRIELS 2020 Bilan ACTIF du 01/01/2020 Exercice précédent au 30/06/2020 31/12/2019 Variation (6 mois) (12 mois) Brut Amort.prov. Net Net Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement 1 133 225 1 133 225 Concessions, brevets, droits similaires 8 977 980 6 285 577 2 692 403 2 713 281 - 20 878 Fonds commercial 1 357 696 724 741 632 955 632 955 Autres immobilisations incorporelles 1 099 230 109 911 989 319 775 916 213 403 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 77 861 77 861 Autres immobilisations corporelles 1 412 341 1 112 296 300 045 449 471 - 149 426 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 600 600 1 900 - 1 300 Autres immobilisations financières 143 730 143 730 142 318 1 412 TOTAL (I) 14 202 663 9 443 610 4 759 052 4 715 841 43 211 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 19 505 12 222 7 283 28 800 - 21 517 En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 10 197 10 197 11 908 - 1 711 Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 2 306 053 27 848 2 278 205 1 838 118 440 087 Autres créances . Fournisseurs débiteurs 116 057 116 057 54 401 61 656 . Personnel 52 281 52 281 45 315 6 966 . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices 227 405 227 405 630 007 - 402 602 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 103 940 103 940 84 959 18 981 . Autres 195 607 195 607 80 606 115 001 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 2 548 575 2 548 575 1 128 982 1 419 593 Instruments financiers à terme et jetons détenus Charges constatées d'avance 131 360 131 360 170 006 - 38 646 TOTAL (II) 5 710 981 40 070 5 670 911 4 073 103 1 597 808 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif TOTAL ACTIF (0 à V) 19 913 643 9 483 680 10 429 963 8 788 944 1 641 019 2 PASSIF du 01/01/2020 Exercice précédent au 30/06/2020 31/12/2019 Variation (6 mois) (12 mois) Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : 719 200) 719 200 719 200 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 887 956 887 956 Ecarts de réévaluation Réserve légale 72 067 72 067 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 2 027 2 027 Report à nouveau 601 181 93 524 507 657 Résultat de l'exercice 88 014 507 658 - 419 644 Subventions d'investissement Provisions réglementées Résultat de l'exercice précédent à affecter TOTAL (I) 2 370 446 2 282 432 88 014 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts 1 670 000 1 670 000 . Découverts, concours bancaires 1 268 2 440 - 1 172 Emprunts et dettes financières diverses . Divers 10 411 887 9 524 . Associés 8 8 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 300 884 9 416 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 973 433 827 721 145 712 Dettes fiscales et sociales . Personnel 479 433 280 949 198 484 . Organismes sociaux 607 952 235 875 372 077 . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 311 028 336 240 - 25 212 . Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés 46 061 65 835 - 19 774 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 84 989 91 904 - 6 915 Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance 3 864 633 2 993 769 870 864 TOTAL (IV) 8 059 517 6 506 511 1 553 006 Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 10 429 963 8 788 944 1 641 019 3 Compte de résultat du 01/01/2020 du 01/01/2019 Variation % au 30/06/2020 au 30/06/2019 absolue (6 mois) (6 mois) France Exportations Total Total Ventes de marchandises 751 897 74 794 826 691 783 729 87 836 11,21 Production vendue biens 134 225 61 021 195 246 391 600 -196 354 -50,13 Production vendue services 3 119 830 62 066 3 181 896 3 103 555 33 467 1,08 Chiffres d'affaires Nets 4 005 952 197 881 4 203 833 4 278 884 -75 051 -1,74 Production stockée Production immobilisée 299 165 287 401 11 764 4,09 Subventions d'exploitation Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 20 598 76 962 -56 364 -73,23 Autres produits 13 105 109 12 996 N/S Total des produits d'exploitation (I) 4 536 701 4 643 356 -106 655 -2,29 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 678 019 625 305 52 714 8,43 Variation de stock (marchandises) 1 711 5 111 -3 400 -66,51 Achats de matières premières et autres approvisionnements 83 737 125 663 -41 926 -33,35 Variation de stock (matières premières et autres approv.) 21 517 -1 408 22 925 N/S Autres achats et charges externes 1 639 026 1 339 531 299 495 22,36 Impôts, taxes et versements assimilés 74 684 55 292 19 392 35,07 Salaires et traitements 1 098 545 1 117 231 -18 686 -1,66 Charges sociales 488 338 503 113 -14 775 -2,93 Dotations aux amortissements sur immobilisations 326 735 316 035 10 700 3,39 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 34 090 44 639 -10 549 -23,62 Total des charges d'exploitation (II) 4 446 401 4 130 511 315 890 7,65 RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 90 300 512 845 -422 545 -82,38 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 20 37 -17 -45.94 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (V) 20 37 -17 -45.94 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 13 098 11 022 2 076 18.84 Différences négatives de change 117 27 90 333,33 Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) RESULTAT FINANCIER (V-VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) 13 215 11 049 2 166 19.60 -13 194 -11 012 -2 182 -19.80 77 106 501 833 -424 727 -84.63 4 Compte de résultat (suite) Présenté en Euros du 01/01/2020 du 01/01/2019 au Variation % au 30/06/2020 30/06/2019 absolue (6 mois) (6 mois) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital 206 926 206 926 N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 206 926 206 926 N/S Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 928 73 952 -67 024 -90.62 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 149 740 149 740 N/S Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 156 668 73 952 82 716 111.85 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 50 258 -73 952 124 210 167.96 Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 39 350 123 645 -84 295 -68.17 Total des Produits (I+III+V+VII) 4 743 647 4 643 392 100 255 2.16 Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 4 655 634 4 339 156 316 478 7.29 RESULTAT NET 88 014 304 236 -216 222 -71.06 Dont Crédit-bail mobilier 7 688 6 764 924 13.66 Dont Crédit-bail immobilier 10 516 10 516 N/S 5 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 6 Annexes aux comptes semestriels PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION Principes comptables La situation intermédiaire arrêtée au 30 juin 2020 est établie et présentée conformément aux règles prescrites par la Plan Comptable Général, et en conformité avec les dispositions du Code du Commerce (articles L123- 12 à L123-38) et les règlements de l'autorité des normes comptables (ANC). Les conventions comptables générales ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables et de l'indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Méthodes d'évaluation (a) Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles comprennent les postes suivants : les fonds de commerce

les logiciels acquis par la société : ceux destinés à l'usage interne,

les logiciels et sites internet créés ou en cours de développement et répondant aux critères requis pour leur activation.

Les brevets. Les frais de développement de logiciels sont comptabilisés en charges au cours de l'exercice auquel ils se rattachent. Toutefois, les coûts de développement qui satisfont aux critères suivants sont portés à l'actif : le produit ou procédé est clairement défini, et les frais qui lui sont imputables peuvent être identifiés et mesurés de manière fiable,

la faisabilité technique du produit ou procédé peut être démontrée,

le produit ou procédé est destiné à être produit et commercialisé, ou utilisé par l'entreprise,

l'existence d'un marché pour le produit ou, s'il est destiné à être utilisé en interne, son utilité pour l'entreprise peut être démontrée,

les ressources adéquates existent, ou leur disponibilité peut être démontrée, afin de mener à bien le projet pour commercialiser ou utiliser le produit ou le procédé. 7 L'amortissement est pratiqué à compter de la mise en service et conformément à la durée de vie probable. Les frais de développement dont les chances de commercialisation ne sont pas établies dans les années à venir sont amortis sur l'exercice. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, sur les durées suivantes : Durée d'utilisation (en années) Fonds de commerce NA car durée de vie illimitée Logiciels acquis ou créés 3 à 10 Frais de développement 3 à 5 Les brevets 3 à 15 En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis. Un test de dépréciation est effectué au moins une fois pas par an à la date de clôture selon les modalités décrites dans l'annexe au paragraphe Provision pour dépréciation du fonds de commerce ».

(b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles figurent à leur coût d'acquisition. Les frais d'entretien et de réparation sont passés en charges de l'exercice, sauf ceux exposés pour une augmentation de productivité ou la prolongation de la durée d'utilisation d'un bien. Les amortissements sont calculés selon les méthodes linéaires et dégressives, sur la durée d'utilisation estimée des différentes catégories d'immobilisations, et en accord avec la législation fiscale en vigueur. Ces durées sont principalement les suivantes : Durée d'utilisation (en années) - Installations techniques, matériel et outillage industriel 3 - Agencements, installations 10 - Matériel de transport 3 - Matériel de bureau 3 à 5 - Mobilier 5 à 10 (c) Immobilisations financières Les prêts, dépôts et autres créances immobilisés sont évalués à leur valeur nominale. Ces éléments sont, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour les ramener à leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice. (d) Stocks et en-cours Les stocks et en-cours sont évalués au prix unitaire moyen pondéré. 8 (e) Créances clients et autres créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et font l'objet d'un examen systématique au cas par cas. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable : cette valeur d'inventaire est déterminée en fonction des difficultés ou risques de recouvrement auxquels ces créances sont susceptibles de donner lieu. (f) Risque de change Depuis la mise en place de la monnaie unique européenne, le risque de change auquel s'expose la société est quasi inexistant. (g) Conversion des éléments en devises Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties en euros sur la base du dernier cours de change de l'exercice. Les différences résultant de cette conversion sont inscrites dans les postes "écarts de conversion" au bilan (à l'actif pour les pertes latentes, au passif pour les gains latents). Au 30 juin 2020, aucun écart de conversion n'est à constater au bilan. (h) Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires résulte essentiellement de concessions de licences de logiciels, de ventes de matériels, de ventes E-commerces de consommables et ainsi que de prestations de services liées aux contrats de maintenance. Licences de logiciel et ventes de matériels : Les redevances afférentes aux licences de logiciels sont comptabilisées en chiffre d'affaires au moment de la livraison des produits dans la mesure où aucune obligation n'existe à l'égard des clients. Le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de matériels est considéré comme acquis par la livraison des produits. Prestations de services : Les prestations de services sont reconnues à l'avancement. Les concessions de licences de logiciels ainsi que de prestations de services liées aux contrats de maintenance courent sur une période de 12 à 36 mois et peuvent donc s'étaler sur plusieurs exercices. La part du contrat se rapportant aux exercices à venir est comptabilisée en produits constatés d'avance selon un mode de répartition calculé prorata temporis. Ventes E-commerces de consommables : Le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de consommables E-commerce est considéré comme acquis par la livraison des produits. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE L'Assemblée Générale relative à l'affectation du résultat 2019 n'ayant pas encore eu lieu à ce jour, le résultat 2019 a été affecté en report à nouveau. 9 Le développement des modules complémentaires du logiciel VEASY se poursuit, il n'y a pas eu de mise en service de ces modules sur le 1er semestre 2020. La société a procédé à une opération de lease-back, réalisée sur le 1er semestre 2020. 158.4 k€ d'immobilisations ont été cédées, pour être reprises en location auprès de Natiocrédimurs. ACTIF IMMOBILISE ET AMORTISSEMENTS Actif immobilisé - Valeurs Brutes La variation des immobilisations brutes, qui sont inscrites à l'actif en application des principes décrits en notes (a) à (c), se présente comme suit : Valeurs brutes à Valeurs brutes l'ouverture de Rubriques Augmentations Diminutions au 30 juin 2020 l'exercice 2020 Immobilisations incorporelles . Frais d'établissements, de 1 133 225 1 133 225 recherche et de développement . Fonds de commerce 1 357 697 1 357 697 . Autres immobilisations 8 865 826 245 185 9 111 011 incorporelles . Immobilisations en cours 751 595 214 604 966 199 12 108 343 459 789 12 568 132 Immobilisations corporelles . Installations techniques, 77 861 77 861 matériel et outillage industriel . Agencements, installations 609 062 21 478 4 175 626 365 . Matériel de transport 12 492 9 860 22 352 . Matériel et mobilier de bureau 889 430 28 447 154 253 763 624 . Avances et acomptes 1 588 845 59 785 158 428 1 490 202 Immobilisations financières . Participations financières 0 0 . Prêts au personnel 1 900 1 300 600 . Dépôts et cautionnements 142 318 75 600 74 188 143 730 . Autres immobilisations financières 144 218 75 600 75 488 144 330 TOTAL 13 841 406 595 174 233 916 14 202 664 10 La variation des immobilisations incorporelles correspond pour 245 k€ aux dépenses engagées sur le socle VEASY sur le 1er semestre 2020 (corrections de bugs, améliorations, …). Le solde de 215 k€ correspond principalement aux développements de nouveaux modules associés. La variation des immobilisations corporelles s'explique principalement par l'opération de lease-back réalisée au 1er semestre 2020. La société a cédé 158.4 k€ d'immobilisations, reprises en location auprès de Natiocrédimurs. Frais d'établissements, de recherche et de développement Ce poste correspond aux frais de développement engagés en 2007 et 2008 pour la création de 2 nouveaux produits. Ces coûts sont constitués du cumul de la masse salariale relative au personnel affecté au développement de ces produits et à la sous-traitance directe sur ces développements. Fonds de commerce : Le fonds de commerce de VISIODENT correspond : à la valeur du fonds après fusion réalisée le 1er décembre 1995 avec la société DENTAL TECHNOLOGIE. Cette société était celle qui détenait le fonds de commerce historique de VISIODENT pour un montant de 203.063 €.

à la valeur du fonds de commerce de Visio Technologies SARL (comprenant les marques GESDENT et STADENT) qui a été intégrée dans VISIODENT SA suite à la transmission universelle de patrimoine de Visio Technologies SARL dans VISIODENT SA en 2002 pour un montant de 1.154.632 €. Le fonds est déprécié à hauteur de 725 k€ au 30 juin 2020. Autres immobilisations incorporelles Les autres immobilisations incorporelles se décomposent de la façon suivante : Frais engagés pour les dépôts de brevets : ces frais correspondent essentiellement à des honoraires d'avocat.

Logiciels divers acquis et utilisés en interne.

Logiciels développés en interne : La société commercialise des logiciels qui sont développés en interne. Les coûts engagés durant l'exercice pour améliorer les logiciels et développer de nouvelle fonctionnalité sont activés et amortis sur une durée de 3 ans. Ces coûts correspondent à la masse salariale des développeurs et à de la sous-traitance.

sous-traitance. Site internet développé en interne : La société a développé au cours de l'exercice 2012 un nouveau site internet de e-commerce. L'intégralité des coûts, constituée essentiellement par la masse salariale, a été activée et amortie sur 5 ans. 11 Le logiciel VEASY : Les coûts de développement ont été amortis sur une durée de 10 ans à compter de la date d'achèvement. Actif immobilisé - Amortissements Les mouvements des amortissements des immobilisations (hors amortissements dérogatoires) calculés selon les méthodes décrites en notes (a) à (c), se présentent comme suit : Amortissements Dotations de Diminutions de Amortissements cumulés à l'exercice l'exercice cumulés au 30 Rubriques l'ouverture de juin 2020 l'exercice 2020 Immobilisations incorporelles . Frais d'établissements, de 1 133 225 1 133 225 recherche et de développement . Fonds de commerce . Autres immobilisations 6 128 224 267 264 6 395 488 incorporelles 7 261 449 267 264 7 528 713 Immobilisations corporelles . Installations techniques, matériel et 77 861 77 861 outillage industriel . Agencements, installations 400 582 29 705 107 430 180 . Matériel de transport 5 878 797 6 675 . Matériel et mobilier de bureau 655 053 28 969 8 582 675 440 1 139 374 59 471 8 689 1 190 156 TOTAL 8 400 823 326 735 8 689 8 718 869 12 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES Créances Montant Echéances à Echéances à plus brut un an au plus d'un an Créances de l'actif immobilisé . Prêts au personnel 600 600 . Dépôts et cautionnements 143 730 143 730 144 330 600 143 730 Créances de l'actif circulant . Créances clients et comptes rattachés 2 306 053 2 272 636 33 417 . Créances fiscales et sociales 389 193 389 193 . Groupe et associés 183 413 183 413 . Débiteurs divers 122 684 122 684 . Charges constatées d'avance 131 360 131 360 3 132 703 3 099 286 33 417 TOTAL 3 277 033 3 099 886 177 147 Dettes Montant brut Echéances à un an Echéances à plus au plus d'un an Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits, dont : . à moins d'un an à l'origine 1 268 1 268 . à plus d'un an à l'origine 1 670 000 240 000 1 430 000 Emprunts et dettes financières divers 10 411 10 411 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 973 433 973 433 Dettes fiscales et sociales 1 444 474 1 444 474 Autres dettes 84 989 84 989 Groupe et associés 8 8 Produits constatés d'avance 3 864 633 3 864 633 TOTAL 8 049 216 6 619 216 1 430 000 13 COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance Les produits constatés d'avance sont composés exclusivement du chiffre d'affaires des contrats de maintenance et des prestations facturées et non réalisées sur l'exercice 2020 dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Le montant s'élève à 3 864 633 euros au 30 juin 2020. Charges constatées d'avance Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Le montant s'élève à 131 360 euros au 30 juin 2020. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Au 30 juin 2020, le capital social est composé de 4 495 001 actions d'une valeur nominale de 0.16 €. Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social Titres en début d'exercice 4 495 001 0.16 719 200 Titres émis Titres remboursés ou annulés Titres en fin d'exercice 4 495 001 0.16 719 200 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Mouvements des titres En début Affectation Augmentation Diminution En fin de de période résultat N- période 1 Capital social 719 200 719 200 Prime d'émission 887 956 887 956 Réserve légale 72 067 72 067 Autres réserves 2 027 2 027 Report à nouveau 93 524 507 658 601 182 Résultat de l'exercice 507 658 -507 658 88 014 88 014 Titres en fin d'exercice 2 282 432 -507 658 595 672 2 370 446 L'Assemblée Générale relative à l'affectation du résultat 2019 n'ayant pas encore eu lieu à ce jour, le résultat 2019 a été affecté en report à nouveau. 14 ETAT DES PROVISIONS Les mouvements des provisions se présentent comme suit : Rubriques Montant à l'ouverture de Dotations de Reprises de Montant au 30 l'exercice l'exercice l'exercice juin 2020 2020 Provisions pour risques et charges . Provision pour litiges . Provision pour pertes de changes Provisions pour dépréciationProvision pour dépréciation du fonds de commerce Provision pour titres de participation Provision pour créances rattachées

Provision pour stock

Provision pour clients

Provision pour débiteurs divers 724 741 724 741 12 222 12 222 32 612 4 764 27 848 Total 769 575 4 764 764 811 Provision pour dépréciation du fonds de commerce Au 31 décembre 2004, compte tenu de l'évolution du portefeuille clients relatif aux marques GESDENT et STADENT, il avait été décidé de déprécier le fonds de commerce lié à ces marques pour un montant total de 692 780 euros soit 60% de la valeur d'achat. Cette dépréciation a été calculée sur la base des clients hors maintenance ou « en sommeil » (clients qui ont vendu leur cabinet, n'exercent plus ou sont passés à la concurrence). En raison du nombre de clients sous contrat au 31 décembre 2019, une provision supplémentaire de 31 961 euros a été constatée portant la provision à 724 741 € au 31/12/2019. Il n'y a pas eu de provision supplémentaire au 30 juin 2020. 15 ETAT DES CHARGES A PAYER ET DES AVOIRS A ETABLIR Charges à payer Montant Emp. & dettes établ. de crédit 11 679 Emp.& dettes financières div. Fournisseurs 211 165 Dettes fiscales & sociales 534 665 Clients avoir à établir 38 721 Autres dettes TOTAL 796 230 ETAT DES PRODUITS ET DES AVOIRS A RECEVOIR Produits à recevoir Montant Clients 119 004 Fournisseurs Fiscales et sociales 11 276 Subrogation sécurité sociale Divers 259 TOTAL 130 539 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT Ventilation du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante : Nature du chiffre d'affaires Montant HT Taux Montant HT Taux 30 juin 2020 30 juin 2019 Ventes de marchandises 3 888 0.09 % 23 727 0.55 % Ventes de produits finis 195 381 4.65 % 391 600 9.15 % Vente E-commerce 871 994 760 176 20.74 % 17.77 % Prestations de services 3 124 817 3 069 017 Produits des activités annexes 57 079 74.33 % 34 539 71.72 % Rabais, remises & ristournes accordés -49 326 1.36 % -175 0.81 % -1.17 % -0.00 % TOTAL 4 203 833 100 % 4 278 884 100 % La ventilation géographique du chiffre d'affaires peut être analysée comme suit : Nature du chiffre d'affaires Montant HT Taux Montant HT Taux 30 juin 2020 30 juin 2019 France 4 005 952 95.29 % 4 088 266 95.55 % Export 197 881 4.71 % 190 618 4.45 % TOTAL 4 203 833 100.00% 4 278 884 100.00% 16 Détermination du résultat exceptionnel = 50 258E Nature Montant HT Cession d'immobilisations Reprise prov pour risque Divers Total des produits exceptionnels Amendes et pénalités Indemnités de ruptures du personnel Litige commercial Valeurs nettes comptables des actifs cédés Total des charges exceptionnelles 206 926 0 206 926 603

5 325 149 740 156 668 TOTAL 50 258 AUTRES INFORMATIONS Rémunération des dirigeants Au 30 juin 2020, le dirigeant a perçu la rémunération suivante : Salaires bruts Monsieur Morgan OHNONA, Président Directeur Général 171 472 € Honoraires commissaires aux comptes Conformément au décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008, les honoraires de commissariat aux comptes comptabilisés sur l'exercice au titre du contrôle légal se sont élevés à 16 K€. Indemnités de départ à la retraite Les droits sont déterminés à la clôture de l'exercice sur la base des conventions collectives en vigueur dans l'entreprise, en tenant compte de l'ancienneté du personnel et de la probabilité de présence dans l'entreprise la date départ en retraite ou à l'âge minimum requis pour en bénéficier. Les principales variables du calcul sont les suivantes :

Age de départ en retraite : 65 ans, Taux d'actualisation : 2 %, Taux de progression salariale : 2 %, Table INSEE de 2005,

17 Au 30 juin 2020, le montant des indemnités de départ en retraite a été évalué selon un calcul actuariel pour la société VISIODENT SA et s'élève 191 362 €. Effectifs moyens L'effectif moyen de l'entreprise se décompose de la façon suivante : Catégories de salariés Salariés Cadres 25.35 Agents de maîtrise & techniciens 0.57 Employés 12.12 Ouvriers 7 Apprentis sous contrat 0 TOTAL 45.04 Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours Redevances payées Immobilier Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL Cumuls des exercices antérieurs 8 542 8 542 Montants de l'exercice 10 516 3 942 14 458 Sous-total 10 516 12 484 23 000 Redevances restant dues Immobilier Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL A 1 an au plus 42 536 7 885 50 421 Entre 1 et 5 ans 163 055 3 942 166 997 A plus de 5 ans Sous-total 205 591 11 827 217 418 Valeur résiduelle Immobilier Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL A 1 an au plus Entre 1 et 5 ans 2 069 20 545 22 614 A plus de 5 ans Sous-total 2 069 20 545 22 614 Coût total du crédit-bail Immobilier Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL TOTAL 218 177 44 857 263 034 Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété Immobilier Mat. & Outil. Autres immob. TOTAL Valeur d'origine 206 921 38 000 244 921 Cumuls des dotations antérieures 8 233 8 233 Dotations de l'exercice 5 102 3 800 8 902 Valeur nette comptable 201 826 25 967 227 793 Observations complémentaires La société VISIODENT a, vis-à-vis de GROUPE VISIODENT, une créance client de 55 860 € et une créance en compte courant de 183 413 €. 18 2 - ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER Responsables Monsieur Morgan OHNONA, en tant que Président directeur général et Monsieur Jacques SEBAG en tant qu'administrateur de la société VISIODENT, sont responsables de l'information financière et du rapport financier semestriel. Leurs coordonnées sont les suivantes : Monsieur Morgan OHNONA Monsieur Jacques SEBAG Visiodent Visiodent 82, rue Villeneuve 82, rue Villeneuve 92110 Clichy 92110 Clichy Attestation Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d'activité publié présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Morgan OHNONA Jacques SEBAG Président directeur général Administrateur 19 3 - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL RESULTATS - ANALYSE DE L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE Résultats: Au 30 juin 2020, la Société VISIODENT a réalisé un chiffre d'affaires de 4.203.833 €, contre 4.278.884 € au 30 juin 2019, soit une baisse de 1,74 %. Les produits d'exploitation ressortent à 4.536.701 € contre 4.643.356 € au 30 juin 2019. A la même date, les charges d'exploitation s'élevaient 4.446.401 € contre 4.130.511 € au 30 juin 2019, soit une hausse de 7,65 % et le bénéfice d'exploitation ressort en définitive à 90.300 €, contre 512.845 € sur le précédent semestre, soit une baisse de 82,38 %. La perte financière s'établit à 13.194 €. Le bénéfice courant avant impôt ressort à 77.106 € au 30 juin 2020, contre 501.833 € au 30 juin 2019. Les produits exceptionnels ressortent à 206.926 € et les charges exceptionnelles, s'élèvent à 156.668 € contre 73.952 € au 30 juin 2019. Le bénéfice du premier semestre 2020 ressort à 88.014 € contre 304.236 € au 30 juin 2019, soit une baisse de 71,06 %. La variation des immobilisations incorporelles pour 245.185 € correspond aux dépenses engagées sur le socle du logiciel Veasy au premier semestre 2020 (corrections et améliorations). Le solde, soit 214.604 €, correspond principalement à des développements de nouveaux modules associés. Une opération de lease-back a été réalisée au premier semestre 2020. Analyse des résultats du premier semestre : Le premier semestre 2020 a été impacté par la crise sanitaire ; Toutefois, l'activité a été maintenue notamment grâce aux prestations de services associées à la nouvelle solution logiciel en ligne Veasy et à la vente E-commerce. Cependant les charges, notamment lié à la recherche et développement et aux prestataires extérieurs, ont continué à augmenter aboutissant à une baisse du résultat d'exploitation. 20 Le chiffre d'affaire du semestre se décompose de la manière suivante : Nature du chiffre d'affaires Montant HT Montant HT 30 juin 2019 30 juin 2020 Ventes de marchandises 23 727 3.888 Ventes de produits finis 391 600 195.381 Vente E-commerce 760 176 871.994 Prestations de services 3 069 017 3.124.817 Produits des activités annexes 34 539 57.079 Rabais, remises & ristournes -175 -49.326 accordés TOTAL 4 278 884 4.203.833 EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 1er JANVIER 2020 Le 16 mars 2020, le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a ordonné la fermeture de l'ensemble des cabinets dentaire en raison de la pandémie. Cette situation a engendré des demandes de report de paiements ou de suspensions de contrats de maintenance et de services. La réception des chèques pour les paiements clients n'ont pas été possible pendant près de deux mois. Elle a également engendré de nombreux reports d'installation de la solution Veasy. Compte tenu des mesures de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre cette épidémie, la société a décidé dès le 16 mars dernier : La mise en place du télétravail pour l'ensemble des salariés dans la mesure ou cela a été possible

La mise en place du chômage partielle pour 34 salariés : la fermeture des cabinets ayant entraîné un arrêt total de l'activité de l'ensemble des clients de la société A compter de la reprise au 11 mai 2020 : Avec la réouverture d'une partie des cabinets et des centres dentaires la majorité des collaborateurs ont repris une activité. La société a continué toutefois de favoriser le télétravail pour les salariés ayant repris une activité puisque qu'à peine 15% des effectifs sont sur site au 30 juin 2020.

Pour les quelques salariés ayant repris une activité sur site, l'ensemble des protections ont été fournies tels que les gels hydro alcooliques, les masques, lingettes désinfectantes. En plus des gestes barrières, les règles de distanciations sont respectées dans tous les services. Les salariés sont revenus progressivement sur site pour atteindre une reprise totale au 1er septembre. On note une reprise partielle des installations de la solution Veasy depuis le déconfinement avec une accélération depuis le mois de septembre. 21 RISQUES ET INCERTITUDES POUR LES 4 MOIS RESTANT DE L'EXERCICE La situation financière est stable et la trésorerie au 30 juin 2020 est bénéficiaire. Bien qu'ayant eu, à ce jour, un impact modéré sur son chiffre d'affaires, la société a fait une demande de PGE afin de faire face au décalage de son chiffre d'affaires et au manque de visibilité notamment au vu de la reprise des cas de Covid-19 en septembre, particulièrement dans les grandes métropoles. Dans le contexte actuel, les perspectives à court terme restent hasardeuses. Néanmoins, dans la mesure ou le Gouvernement ne serait pas amené à confiner une nouvelle fois, le chiffre d'affaires devrait poursuivre sa progression, sans pouvoir toutefois atteindre l'augmentation envisagée en début d'année. La trésorerie pour les trois prochains mois devrait être stable notamment grâce à la demande du PGE. 22 4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES SEMESTRIELS FIDREX Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris 14 rue de la Pépinière 75008 PARIS RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2020 SOCIETE VISIODENT Aux actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels de la société VISIODENT, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - CONCLUSION SUR LES COMPTES Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations de la période du 1er janvier au 30 juin 2020 écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine à la fin de cette période. 23 II - VERIFICATION SPECIFIQUE Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels. Paris, le 2 octobre 2020 Le Commissaire aux Comptes FIDREX Albert BENSADON Associé 24 Attachments Original document

