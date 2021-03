VISIOMED : se rapproche du canadien ELNA Médical

Visiomed et ELNA Médical, le plus important réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada, ont signé une lettre d'intention en vue d'un rapprochement stratégique et financier. Ce projet, qui comprend une alliance technologique et commerciale et un investissement de Visiomed dans ELNA Médical, représente une première étape fondatrice de la stratégie de développement par croissance externe annoncée par Visiomed le 16 février dernier et un nouvel atout majeur dans le développement d'ELNA Médical dans la perspective de son éventuelle introduction en Bourse.