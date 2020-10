Paris, le 5 octobre 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) fait le point sur ses dernières avancées commerciales et confirme le redémarrage de son activité autour de la santé connectée en cette rentrée 2020.

Le 1er semestre 2020 a été marqué par la crise sanitaire qui a retardé la plupart des déploiements engagés depuis 2019. Au cours des derniers jours, le retour à une activité commerciale normale a permis de concrétiser trois partenaires importants, avec ITN-T pour la téléconsultation en Afrique, Sagéo Services pour des maisons et centres de santé pluridisciplinaires connectées en France et Teledok pour l'ouverture d'un cabinet médical connecté. Ces trois avancées témoignent de la dynamique commerciale retrouvée.

Commande de plus de 200 k€ en Afrique

En 2019, VISIOMED GROUP et ITN-T Corporation ont annoncé un accord de partenariat visant à déployer des services de télémédecine en Afrique. L'expérimentation de la solution de téléconsultation, réalisée au cours de l'année 2019, a permis de valider l'ensemble des éléments techniques nécessaires à la qualité des services, déployés par voie satellitaire et opérés par ITN-T.

Après avoir sécuriser les aspects réglementaires et financiers, le partenaire a enfin pu lancer la première étape de son déploiement qui s'est traduite, comme prévu, par une première commande ferme d'un montant supérieur à 200 k€ pour des stations de téléconsultations qui seront livrées au cours des prochaines semaines.

Equipement de la 1ère maison de santé connectée au Havre

En décembre 2019, VISIOMED GROUP et Sagéo Services ont annoncé la signature d'un accord-cadre pour la mise en place de solutions de télémédecine/téléconsultation dans le cadre de projets de création de nouvelles maisons et centres de santé pluridisciplinaires connectés.

Sagéo Services a l'ambition de déployer sur les territoires urbains comme ruraux, des maisons et centres de santé pluriprofessionnels spécifiquement conçus pour accompagner les transformations profondes qui s'opèrent aujourd'hui dans la médecine de ville. Ces maisons ou centres seront équipés de solutions de télémédecine de VISIOMED GROUP, dont le VisioCheck®, permettant de couvrir différents usages allant de la capture et centralisation de paramètres physiologiques dans le cadre de rendez-vous physiques, de suivi de patient à domicile mais également de téléconsultations avec des médecins spécialistes. Les solutions déployées par VISIOMED GROUP permettent ainsi de fluidifier le parcours de soin des patients.

Aujourd'hui, VISIOMED GROUP annonce l'équipement d'une première maison de santé connectée au Havre dont le succès conditionnera le rythme d'équipement de nouveaux sites.

Création d'un cabinet médical connecté à Paris

Enfin, VISIOMED GROUP a équipé le cabinet de médecine connectée Teledok qui vient d'ouvrir ses portes dans le XVème arrondissement de Paris. Ce cabinet innovant regroupe des généralistes, des urgentistes et des infirmiers et permet de couvrir de nombreux usages allant de la consultation physique sans rendez-vous, aux soins à domicile en passant par la téléconsultation avec médecins spécialistes.

