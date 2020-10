Visiomed Group : Résultats semestriels 2020 en ligne avec la feuille de route

Faits marquants

Cession des activités non stratégiques pour un focus sur la santé connectée

Déploiement sur des solutions de lutte contre la Covid-19

Forte réduction des dépenses d'exploitation et du passif

Résultats semestriels

Chiffre d'affaires multiplié par près de 3 par rapport au 1 er semestre 2019

semestre 2019 Résultat d'exploitation en forte amélioration

Résultat net proche de l'équilibre

Confirmation des perspectives

Paris, le 2 octobre 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) annonce ses résultats semestriels 2020[1] et revient sur les perspectives offertes par la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique.

En M€ - normes françaises – données non auditées S1 2019 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 6,4 18,6 +12,2 Excédent Brut d'exploitation -8,3 -3,2 +5,1 Résultat d'exploitation -9,8 -2,2 +7,6 Résultat courant avant impôt -10,0 -2,4 +7,6 Résultat net -12,7 -0,2 +12,5

A cette occasion, Patrick Schiltz, Président Directeur Général de VISIOMED GROUP, déclare : « Nos résultats semestriels illustrent la profonde transformation de notre entreprise qui nous a permis de clarifier notre positionnement, de réduire fortement notre base de coûts et de nous rendre plus agiles pour déployer rapidement de nouvelles solutions concrètes de santé face à la crise sanitaire. Nous sommes aujourd'hui à mi-parcours et rien n'est encore gagné mais ces jalons franchis sont des succès majeurs et des conditions indispensables pour pouvoir dérouler notre feuille de route.

Ce premier semestre a également été mis à profit pour approfondir notre connaissance du marché de la santé connectée et nos besoins de financement pour assurer un déploiement ambitieux. Nous sommes heureux de pouvoir partager aujourd'hui notre vision de l'avenir et surtout de confirmer nos objectifs financiers. »

Chiffre d'affaires multiplié par près de 3

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 s'élève à 18,6 M€, contre 6,4 M€ au cours de la même période de 2019, soit une multiplication par 2,9.

Cette activité commerciale provient essentiellement de la vente d'équipements de protection individuelle (17,6 M€) dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (masques, gels, gants et tests pour l'essentiel). Les activités cédées (santé familiale et dermocosmétique) ont généré un chiffre d'affaires de 0,4 M€ sur le semestre contre 5,5 M€ sur les 6 premiers mois de 2019. Enfin, l'activité de santé connectée, dont le déploiement a été suspendu durant la crise sanitaire, a contribué pour 0,6 M€.

Résultat d'exploitation en forte amélioration et résultat net proche de l'équilibre

Dans le même temps, VISIOMED GROUP a revu complètement son organisation et sa structure de coûts afin de gagner en agilité et de réduire ses besoins financiers. Les dépenses d'exploitation[2] ont ainsi été divisées quasiment par 2 entre le 1er semestre 2019 (11,7 M€) et le 1er semestre 2020 (5,6 M€). Parmi les principales mesures, le passage de 132 collaborateurs au 30 juin 2019 à 33 au 30 juin 2020 a significativement contribué à une économie de 3,5 M€ des charges de personnel sur le semestre. Les charges externes ont également diminué de 2,6 M€ sur un an, grâce à la nouvelle politique de maîtrise des dépenses et notamment au déménagement annoncé du siège social.

Cette réorganisation en profondeur, qui ne remet pas en cause le potentiel de développement de l'entreprise, a permis d'améliorer fortement l'excédent brut d'exploitation semestriel, à -3,2 M€ contre -8,3 M€ au 1er semestre 2019.

Cette amélioration de la performance économique de l'entreprise a été amplifiée par des produits non courants (reprises de provision pour 1,7 M€ et résultat exceptionnel de 2,3 M€) liés à la résolution de nombreux litiges, notamment avec l'ancienne Direction Générale comme annoncé le 10 septembre dernier[3]. Le résultat net ressort ainsi proche de l'équilibre, à -0,2 M€, contre une perte nette de 12,7 M€ sur les 6 premiers mois de 2019, avant le changement de gouvernance intervenu le 28 juin 2019.

Consolidation de la situation financière

La conversion des obligations émises en 2019 a permis de reconstituer une partie des fonds propres

(-2,1 M€ au 30 juin 2020 contre -5,1 M€ à fin 2019) et de libérer la société de toutes dettes financières. La trésorerie nette ressort à 3,0 M€ au 30 juin 2020 contre 3,9 M€ à fin 2019.

A fin septembre 2020, VISIOMED GROUP dispose de 2,0 M€ de liquidités et quasi-liquidités et travaille activement, comme annoncé en avril dernier, à la mise en œuvre de nouveaux financements externes indispensables en 2020 pour couvrir un besoin de financement estimé à environ 7 M€ sur les 12 prochains mois pour accompagner la reprise des développements en santé connectée et atteindre les objectifs financiers.

Reprise des développements en santé connectée

Après avoir concentré ses ressources sur la gestion de la crise sanitaire, VISIOMED GROUP a repris, en septembre, son déploiement dans le domaine de la santé connectée.

Le Groupe peut notamment s'appuyer sur plusieurs initiatives engagées ou poursuivies durant la période, notamment dans :

Le maintien à domicile , au travers de l'accord de distribution, annoncé en avril 2020 avec Alcura France, puissant réseau de distribution de matériel médical, pour le déploiement de dispositifs médicaux connectés de la gamme BewellConnect® au travers de structures de professionnels de santé, ou du projet pilote en cours avec l'AP-HP en Ile-de-France ;

, au travers de l'accord de distribution, annoncé en avril 2020 avec Alcura France, puissant réseau de distribution de matériel médical, pour le déploiement de dispositifs médicaux connectés de la gamme BewellConnect® au travers de structures de professionnels de santé, ou du projet pilote en cours avec l'AP-HP en Ile-de-France ; La médecine mobile , avec l'équipement en VisioCheck®, la 1 ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes, de médecins dans le cadre de l'initiative Docs On The Road, de l'unité mobile de diagnostic et de dépistage (UMDD) du groupe LOXAM, dans le cadre des campagnes de dépistage lancées par la Mairie de Paris et l'OL Group, ou des scooters de l'association Sauv Life ;

, avec l'équipement en VisioCheck®, la 1 station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes, de médecins dans le cadre de l'initiative Docs On The Road, de l'unité mobile de diagnostic et de dépistage (UMDD) du groupe LOXAM, dans le cadre des campagnes de dépistage lancées par la Mairie de Paris et l'OL Group, ou des scooters de l'association Sauv Life ; La téléconsultation en espace de santé intégrant VisioCheck® dans des lieux de proximité (pharmacies, maisons de santé, entreprises).

Sur ce dernier segment des espaces de santé connectés, VISIOMED GROUP a connu, au cours des dernières semaines, plusieurs avancées encourageantes témoignant de la reprise progressive des déploiements après le choc de la crise sanitaire et du potentiel de ce seul segment de marché. Dans ce contexte, VISIOMED GROUP a décidé de construire une offre innovante d'Espace de santé mutualisé, qui sera présentée prochainement, et de poursuivre la commercialisation de ses offres d'équipements de protection individuel contre la Covid-19. Ces équipements médicaux, notamment les tests de dépistage sérologiques pour lesquels VISIOMED GROUP a signé des accords de distribution exclusive, offrent en effet de fortes synergies avec les solutions de santé connecté, que ce soit au niveau commercial (référencement élargi auprès de partenaires distributeurs) ou technologique (complémentarité des tests de dépistage et des stations de téléconsultation).

Confirmation des objectifs financiers

Dans ce contexte de montée en puissance de ses nouvelles offres, VISIOMED GROUP confirme son ambition d'atteindre près de 20 M€ de chiffre d'affaires en santé connectée à l'horizon 2022 et 35 M€ à l'horizon 2024, avec une forte composante de revenus récurrents.

Cette montée en puissance commerciale se fera tout en maintenant un contrôle des dépenses d'exploitation. L'atteinte de ce double objectif doit permettre à l'entreprise de dégager un Excédent brut d'exploitation (EBE) à l'équilibre dès 2021 et un résultat d'exploitation supérieur à 10% en 2024.

Mise à disposition du Rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 30 juin 2020 et leurs annexes, est disponible dans la rubrique « Espace Investisseurs / Documents financiers » sur le site Internet de la société www.visiomed.fr.

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Les comptes semestriels au 30 juin 2019 ont été arrêtés par le conseil d'administration lors de sa réunion du 28 septembre 2020 et ils n'ont pas fait l'objet d'une du commissaire aux comptes de la Société

[2] Dépenses d'exploitation = charges d'exploitation hors achats de matières premières et dotations nettes aux amortissements et provisions.

[3] Avancées de la réduction du passif hérité de l'ancienne Direction Générale

