Visiomed : Résultats 2020 en très forte amélioration, fruit des actions menées, et confirmation du nouveau modèle de développement

Paris, le 30 mars 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG) annonce ses résultats consolidés 2020[1] et ses perspectives de développement.

En M€ - normes françaises - données auditées 2019 consolidé 2020 consolidé Variation Chiffre d'affaires 10,2 19,0 +8,8 Excédent Brut d'exploitation -17,1 -7,6 +9,5 Résultat d'exploitation -21,9 -6,6 +15,3 Résultat courant avant impôt -21,9 -7,3 +14,6 Résultat net -24,4 -5,2 +19,2 Résultat net, part du Groupe -24,1 -5,2 +18,9



Patrick Schiltz, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Nous affichons tout simplement les meilleurs résultats depuis l'introduction en Bourse de la société et je suis très fier de cette première réussite.

Nous allons poursuivre notre mutation pour créer de la valeur dans la durée pour nos actionnaires. »

Chiffre d'affaires en croissance de +85%

Le chiffre d'affaires 2020 du Groupe s'élève à 19,0 M€, contre 10,2 M€ en 2019, soit une progression de +85%.

Dans un contexte de crise sans précédent, la société a montré sa capacité à être agile et à s'adapter à la demande en concentrant l'activité commerciale sur la vente d'équipements de protection individuelle (17,9 M€) dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 (masques, gels, gants et tests pour l'essentiel) et principalement sur le 1er semestre. Les déploiements prévus dans le domaine de la télémédecine (0,7 M€) ont été temporairement ralentis par la crise sanitaire. Les activités cédées (santé familiale et dermocosmétique) ont généré un chiffre d'affaires de 0,4 M€.

Perte nette divisée par près de 5

Cette activité commerciale portée par la vente d'équipements de protection individuelle faiblement margée pour participer à l'effort national a pesé sur la marge brute qui ressort à 2,0 M€ (4,8 M€ en 2019). Mais grâce à la très forte baisse des charges d'exploitation, fruit du travail de transformation de l'entreprise, le résultat d'exploitation a été ramené de -21,9 M€ à -6,6 M€ en seulement un an.

Les charges de personnel ont été réduites de 60% (effectif passé de 123 début 2019 à 26 fin 2020) et les charges externes ont diminué de près de 50%, grâce notamment au déménagement du siège social et à la réduction des surfaces louées.

Après prise en compte des frais financiers (-0,8 M€) et d'un résultat exceptionnel de +2,1 M€ lié à la résolution favorable de nombreux passifs et à la cession de l'activité dermocosmétique, le résultat net de l'exercice ressort à -5,2 M€, contre -24,1 M€ en 2019, soit une perte nette divisée par près de 5 en 12 mois.

Une situation financière renforcée après la clôture de l'exercice

À fin 2020, VISIOMED GROUP a engagé la reconstitution progressive de ses fonds propres (-4,4 M€ au 31 décembre 2020 contre -5,1 M€ à fin 2019), ne portait plus aucune dette financière dans son bilan et disposait d'une trésorerie de 0,8 M€.

La réalisation d'un placement privé de près de 2 M€, en janvier 2021, et le recours à de nouvelles lignes de financement obligataire ont permis de renforcer la trésorerie du Groupe à fin mars 2021. À la date du présent communiqué, VISIOMED GROUP dispose de 15,4 M€ de liquidités et quasi-liquidités permettant tout à la fois de couvrir les besoins courants de l'activité au-delà des 12 prochains mois, sans nouveau tirage sur la ligne de financement en obligations convertibles, et de constituer une réserve destinée à la stratégie de croissance externe présentée le 16 février 2021.

L'émergence d'un nouveau modèle économique

À partir de 2021, VISIOMED GROUP a pour ambition de développer un nouveau modèle d'entreprise innovante dans le domaine de la santé en s'appuyant sur ses 3 piliers :

La télémédecine , autour de VisioCheck®, la 1 ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes, avec 24 commandes enregistrées depuis le début de l'année (36 sur toute l'année 2020) et plusieurs déploiements pilotes en cours qui pourraient aboutir à des contrats-cadres avant des ventes en volume au cours des prochaines années ;

, autour de VisioCheck®, la 1 station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes, avec 24 commandes enregistrées depuis le début de l'année (36 sur toute l'année 2020) et plusieurs déploiements pilotes en cours qui pourraient aboutir à des contrats-cadres avant des ventes en volume au cours des prochaines années ; Les acquisitions , pour accélérer le développement du Groupe dans le domaine de la santé en visant en priorité des sociétés rentables et offrant des synergies avec les solutions de télémédecine. Après avoir étudié 4 dossiers, la société en a exclu 2 qui ne répondaient pas à ses critères et avance rapidement sur 1 premier investissement d'envergure ;

, pour accélérer le développement du Groupe dans le domaine de la santé en visant en priorité des sociétés rentables et offrant des synergies avec les solutions de télémédecine. Après avoir étudié 4 dossiers, la société en a exclu 2 qui ne répondaient pas à ses critères et avance rapidement sur 1 premier investissement d'envergure ; Les dispositifs médicaux destinés à la lutte contre la COVID-19 avec un focus sur les tests de dépistage rapide, à la suite notamment du référencement par les services de la Ville de Paris et dans la perspective de l'ouverture attendue de la vente d'autotests.

L'objectif est de créer, à terme, des synergies entre ces différents piliers pour construire un groupe sain, pérenne et rentable dans le domaine de la santé et ainsi créer de la valeur pour les actionnaires.

Mise à disposition du Rapport financier annuel

Le rapport financier annuel, incluant les comptes au 31 décembre 2020 et leurs annexes, sera mis à disposition le 31 mars 2021 dans la rubrique « Espace Investisseurs / Documents financiers » sur le site Internet de la société www.visiomed.fr.

Prochain rendez-vous : Assemblée générale annuelle, le jeudi 10 juin 2021

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Les comptes annuels sociaux et consolidés audités au 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 30 mars 2021

