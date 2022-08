Visiomed : A suivre aujourd'hui

Visiomed a annoncé la prolongation de période de souscription à son émission obligataire participative jusqu'au vendredi 19 août 2022 à 23h59. Le montant souscrit via la plateforme Equisafe Invest à date dépasse les 3,3 millions d'euros, très supérieur à l'objectif initial de 2,5 millions d'euros de souscriptions. Pour rappel les obligations ont une maturité de 2 ans, sont remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire.



Thomas Picquette, Directeur général du groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, a déclaré : " Nous sommes très fiers du large succès de cette première émission obligataire participative réalisée par une société cotée sur Euronext Growth à Paris. Afin de permettre la souscription de certains investisseurs identifiés nécessitant un délai bancaire complémentaire, nous avons décidé de prolonger la période de souscription de quelques jours, et ainsi d'honorer la confiance qui nous est témoignée. "