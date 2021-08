Visiomed Group Sa : Acquisition de Smart Salem, unique centre médical digitalisé et réglementé de Dubaï

Rachat de 100% du capital sur une valorisation globale légèrement supérieure à 4 fois le bénéfice net attendu en 2021 ;

Chiffre d'affaires de Smart Salem de plus de 13 M€ et rentabilité nette d'environ 50% visés en 2021.

Paris, le 5 août 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée en Europe, est fier d'annoncer l'acquisition de l'intégralité du capital[1] de Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

En 2021, Smart Salem vise un chiffre d'affaires de plus de 13 M€ et une rentabilité nette d'environ 50%. À fin juin 2021, Smart Salem a déjà généré un chiffre d'affaires de 7,4 M€, parfaitement en ligne avec son objectif annuel. Dans le cadre de son plan de développement, Smart Salem vise, en 2022, un chiffre d'affaires de 16 M€ et un résultat net de 9 M€, puis, en 2023, un chiffre d'affaires de 20 M€ et un bénéfice net de 12 M€. VISIOMED GROUP confirme ainsi sa capacité à accélérer son développement par des opérations stratégiques de croissance externe offrant d'importantes synergies.

VISIOMED GROUP a acquis 100% du capital de Smart Salem sur la base d'une valorisation globale d'un peu plus de 4 fois le bénéfice net attendu en 2021. Le paiement sera étalé entre 2021 et 2022 et comprendra une partie payée en actions VISIOMED GROUP avec un engagement de conservation des titres d'au moins 12 mois.

L'acquisition deviendra définitive après l'approbation des autorités locales, qui devrait intervenir dans les prochains jours. Smart Salem sera consolidé dans les comptes de VISIOMED GROUP à compter de la date d'acquisition définitive.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr vferran@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

[1] La lettre d'intention, objet du communiqué de presse du 30 juin 2021, prévoyait l'acquisition de 60% du capital.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nGdulpaal2nKmmubYZ1oaJZrbZdkxmWZlpKammJtaZ3Imp1lyGpjbZTHZnBhm2xm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70670-visiomed_cp_spa_smartsalem_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews