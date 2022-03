Visiomed Group Sa : PARK PARTNERS GP, nouvel actionnaire de référence, propose un enrichissement de la gouvernance

Paris, le 14 mars 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée, annonce qu'une évolution de sa gouvernance est proposée sous l'impulsion de son nouvel actionnaire de référence, la société d'investissement PARK PARTNERS GP.

En février 2021, PARK PARTNERS est devenu le partenaire financier de VISIOMED GROUP et a permis à la société de lever 25 M€ à date sous forme d'OCABSA[1]. Ces fonds ont notamment permis de financer l'activité de BewellConnect liée aux solutions de télémédecine autour du VisioCheck® et surtout l'acquisition de Smart Salem, le 1er centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis. Comme annoncé, grâce à la seule contribution de Smart Salem, VISIOMED GROUP devrait atteindre un nouveau record de chiffre d'affaires consolidé en 2022, au-delà du niveau réalisé en 2020 (19,0 M€)[2].

Dans ce contexte, PARK PARTNERS GP considère que la capitalisation boursière actuelle de l'entreprise ne reflète pas la valeur réelle de ses actifs ni son potentiel de développement et elle a donc décidé de conserver les titres issus des dernières conversions d'obligations souscrites. À ce jour et à la connaissance de la Société, PARK PARTNERS GP détient 48,9% du capital de VISIOMED GROUP[3] et s'inscrit comme un actionnaire de référence dans une logique d'investisseur de long terme afin de révéler la valeur de son investissement.

PARK PARTNERS GP soutient également l'arrêt du recours au contrat de financement en OCABSA conformément à l'engagement pris par VISIOMED GROUP[4] et souhaite enrichir la gouvernance de l'entreprise afin de contribuer à révéler sa valeur intrinsèque. À ce titre, PARK PARTNERS GP a proposé la nomination de 4 nouveaux administrateurs au conseil d'administration de VISIOMED GROUP. Ces nominations, qui ont été agréées par le conseil d'administration, seront soumises au vote des actionnaires de VISIOMED GROUP lors de la prochaine assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le mardi 19 avril 2022[5].

Simon Le Reste, Managing Director de PARK PARTNERS GP, déclare : « VISIOMED GROUP est parvenu à assainir sa situation financière et à créer de la valeur en allouant nos financements à l'acquisition de Smart Salem, un projet générant immédiatement d'importants revenus avec un fort potentiel de croissance. Gage de notre confiance, nous accompagnons désormais VISIOMED GROUP sur le long terme en qualité d'actionnaire de référence et sommes ravis de proposer la nomination de nouveaux administrateurs de très grande qualité. »

[1] Après une restructuration réussie, VISIOMED GROUP engage une politique d'acquisitions pour construire un acteur de référence de la santé connectée et met en place le financement permettant d'atteindre cet objectif

[2] Après un exercice 2021 record, Smart Salem prévoit une nouvelle croissance soutenue en 2022

[3] Sur la base d'un capital composé de 202 457 180 actions au 28 février 2022

[4] VISIOMED GROUP annonce l'arrêt de son financement par obligations convertibles

[5] L'avis de réunion de VISIOMED GROUP, publié au Balo ce jour, peut être consulté sur le site Internet de la société. La documentation liée à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 19 avril 2022 sera publiée sur le site Internet de la Société au fur-et-à-mesure de son établissement.

