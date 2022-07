Visiomed Group Sa : Record de fréquentation pour Smart Salem au mois de juin 2022

Paris, le 20 juillet 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce que sa filiale à 100% Smart Salem a enregistré un nouveau record absolu de fréquentation en juin 2022. Le centre de City Walk, 1er centre digitalisé inauguré en 2020 proposant des tests d'aptitude médicale (Medical Fitness) indispensables à l'obtention des visas de résidence et de travail aux Émirats Arabes Unis, a enregistré le nombre de visites mensuelles le plus élevé de son histoire. Plus de 8 000 personnes sont en effet venues au centre en juin afin de procéder à leur Medical Fitness assessment, soit une hausse de 14,1% par rapport au mois de juin 2021.

Smart Salem connaît une saisonnalité modérée. Tout au long de l'année, les visites fluctuent d'environ 20% entre les mois chargés et les mois plus calmes (notamment l'été, lorsque de nombreux résidents voyagent et qu'il y a moins de nouveaux arrivants). En comparant 2021 à 2022, Smart Salem a connu une augmentation quasi constante du nombre de visites. Cela met en évidence la qualité de l'offre de services médicaux alliée à un modèle de croissance stable et pérenne.

Le centre de City Walk a également terminé l'installation d'une deuxième salle de radiologie en juin 2022 et fonctionne désormais six jours par semaine avec l'ajout d'un service à horaires réduits le dimanche. Ces deux changements contribueront à réduire les périodes de pointe, à améliorer la satisfaction des clients et à augmenter le nombre global de clients pouvant être accueillis par le centre.

Les autorités estiment à près de 3 millions le nombre de Medical Fitness assessments effectués à Dubaï chaque année, un chiffre en augmentation grâce à une dynamique démographique favorable. Le marché est un mélange de Medical Fitness assessments dits « standard » et de Medical Fitness assessments dits « VIP » ou « Premium ». Smart Salem dessert une petite partie de ce marché et le potentiel de croissance est très important, non seulement à Dubaï, mais aussi aux Emirats et dans tout le Moyen-Orient.

C'est dans ce contexte que VISIOMED GROUP a annoncé l'ouverture, en août 2022, d'un 2ème centre médical dans le prestigieux centre commercial Index Mall, situé dans le quartier financier de Dubaï à DIFC (Dubai International Financial Center)[1]. Le nouveau centre médical aura une superficie de près de 1 000 m2, largement supérieure à celle du centre actuel situé à City Walk, offrant la possibilité d'accueillir chaque jour un plus grand nombre de patients. Un 3ème centre sera implanté à Dubaï Knowledge Park, l'un des centres d'affaires les plus dynamiques du groupe TECOM dont l'ouverture est prévue en fin d'année 2022[2].

Afin de financer l'accélération de l'expansion de Smart Salem, VISIOMED GROUP a lancé, la semaine dernière, l'émission d'obligations non convertibles d'un montant minimum total de 2,5 millions d'euros sous la forme d'une offre de financement participatif ouverte à tous via la plateforme

Equisafe Invest[3]. La souscription est ouverte jusqu'au 15 août 2022 inclus.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed.fr, smartsalem.ae et www.bewell-connect.com.

[1] Premières images du nouveau centre médical digitalisé Smart Salem à DIFC et confirmation de l'ouverture en août 2022

[2] Smart Salem : signature du contrat-cadre avec la Dubaï Health Authority (DHA) pour l'ouverture du 3ème centre

[3] Visiomed Group lance la première émission obligataire participative d'une société cotée sur Euronext Growth via la plateforme Equisafe Invest

