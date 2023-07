Smart Salem devient une plateforme de référence en centralisant les démarches de visas et carte d'identité le même jour, au même endroit, en moins de 30 minutes

Un nouveau service, disponible via le centre Smart Salem Index et le centre administratif du DIFC, qui renforce les relations avec le Gouvernement des Emirats arabes unis

Un partenariat en ligne avec notre stratégie d'enrichissement de l'offre de services

Paris, Dubaï, le 25 juillet 2023

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce aujourd'hui que Smart Salem, filiale à 100 % du groupe, propose désormais les services de biométrie permettant la délivrance des cartes d'identité (« Emirates ID ») en partenariat avec le DIFC. Smart Salem cimente son avance en devenant le seul acteur capable de délivrer à la fois le certificat médical obligatoire pour l'obtention d'un visa de résidence et maintenant la prise de données biométriques en 30 minutes, le plus rapide de Dubaï.

C'est un tournant majeur pour Smart Salem qui dispose désormais de 3 centres médicaux dans les quartiers d'affaires et résidentiels centraux de Dubaï.

Ce service sera disponible pour tous les clients Smart Salem, en phase avec l'arrivée continue de nouveaux résidents dans l'émirat.

Les nouveaux résidents des Émirats arabes unis doivent en effet passer par un test médical pour obtenir leur visa et par la prise de données biométriques pour recevoir leur carte d'identité. Grâce à Smart Salem, ces démarches peuvent désormais s'effectuer simultanément au sein des centres dédiés. L'ajout de ce nouveau service permet ainsi aux nouveaux résidents d'avoir accès à une plateforme unique intégrant tous les services clés pour une installation rapide et sécurisée.

Les autorités dubaïotes s'attendent à une hausse significative de la population (5,8 millions d'habitants prévus en 2040 contre 3,3 millions en 2019) et l'Emirates ID constitue un outil essentiel pour la vie quotidienne à Dubaï : cette carte permet notamment aux résidents d'accéder aux services gouvernementaux, d'ouvrir un compte bancaire et une ligne téléphonique, de louer ou d'acheter un bien immobilier et d'obtenir un permis de conduire. Elle facilite également les déplacements dans les autres pays du Golfe.

Sanjay Verma, Directeur Général de Smart Salem, déclare : « La proposition de valeur de Smart Salem est centrée sur notre engagement à fournir un service de pointe, de grande qualité et une expérience client exceptionnelle, notamment par sa fluidité. En facilitant l'accès aux tests médicaux et à la biométrie pour les Emirates ID, grâce à notre savoir-faire technologique et nos solides relations avec les autorités locales, nous sommes officiellement l'opérateur le plus rapide offrant un service complet dans la région. Nous sommes extrêmement fiers de cette dernière réalisation qui témoigne de notre volonté d'offrir à nos clients le meilleur service possible et qui s'inscrit dans notre feuille de route pour 2023 et au-delà. »

Thomas Picquette, Directeur Général de Visiomed Group, ajoute : « Faciliter la vie de nos clients en ajoutant la prise de données biométriques à notre offre renforce la position de Smart Salem sur le marché. Cela démontre notre engagement à aller plus loin pour offrir à nos clients professionnels et aux résidents une solution tenant compte de leurs besoins et optimisant leur temps. Visiomed Group combine technologie de pointe, intelligence artificielle et agilité, ce qui nous permet d'étendre constamment nos services pour répondre à l'évolution de la demande. Nous sommes ravis de cette nouvelle étape au Moyen-Orient et l'exercice 2023 continue d'être très prometteur pour le groupe. »

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe compte aujourd'hui deux actifs et participations :

Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Test » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montrent les ouvertures de deux nouveaux centres à Dubaï en septembre 2022 et mars 2023 puis l'enrichissement de l'offre de tests proposés depuis la mi-2023.

Bewellthy, créé en 2022, acteur de référence des solutions de santé connectées et de téléconsultation et détenue à 49,88% par Visiomed Group.

Bewellthy propose un univers technologique enrichi mariant dispositifs médicaux, logiciels et services de « conciergerie de santé et de bien-être » permettant de répondre à tous les besoins et cas d'usage de la télésanté. Bewellthy déploie aujourd'hui ses solutions et services de France et à l'étranger notamment en Italie et aux USA.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

