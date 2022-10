COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un 1er semestre 2022 marqué par une croissance significative, un EBITDA normalisé à l'équilibre et une trésorerie nette positive : Visiomed Group confirme la parfaite mise en œuvre de sa feuille de route

Paris, le 17 octobre 2022

Visiomed Group (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, présente ses résultats du premier semestre 20202. Le rapport financier semestriel 2022 sera mis en ligne au plus tard le 31 octobre 2022.

Dans la lignée du dynamisme de son activité dévoilée le 3 octobre dernier[1], Visiomed Group réalise des performances financières en forte progression au premier semestre 2022, avec notamment un EBITDA normalisé à l'équilibre et une trésorerie nette positive.

EBITDA normalisé à l'équilibre au premier semestre 2022

au 30/06 - M€

données non auditées – normes françaises S1-2021

consolidé S1-2022 consolidé[2] Variation

S1-22/21 Chiffre d'affaires 0,3 8,8 +8,5 EBITDA normalisé (4,3) 0,0 +4,3 Dont Smart Salem - 2,5 +2,5 Dont BewellConnect[3] (1,3) (0,8) +0,5 Dont coûts centraux[4] (2,9) (1,8) +1,2

Grâce au changement de dimension, illustré par un chiffre d'affaires en augmentation de 8,5 M€ entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, et à une très saine gestion des charges d'exploitation depuis l'arrivée de la nouvelle équipe de Direction au printemps 2022, l'EBITDA normalisé du Groupe ressort proche de l'équilibre, soit une amélioration de +4,3 M€ par rapport au premier semestre 2021. Cette performance s'explique notamment par

L'acquisition de Smart Salem en août 2021, activité fortement contributive malgré le désengagement des activité COVID peu margées et non stratégiques ;

La mise en œuvre d'un plan important de rationalisation des charges sur l'ensemble du périmètre en France (BewellConnect et coûts centraux).

Smart Salem : des performances portées par le dynamisme de l'activité « Medical Fitness » et par la structuration de la société

Compte tenu de l'acquisition de la filiale Smart Salem en août 2021, la société a jugé pertinent de présenter une analyse comparative avec les résultats proforma réalisés au premier semestre 2021.

Au 30/06 – M€

données non auditées S1-2021

Proforma[5] S1-2022 consolidé[6] Variation

S1-22/21 Chiffre d'affaires Smart Salem 7,2 6,4 (0,8) dont « Medical Fitness » 2,7 4,5 +1,8 dont « COVID » 4,5 1,8 (2,6) Marge brute Smart Salem 4,7 3,9 (0,8) dont MB « Medical Fitness » 2,5 3,9 +1,4 dont MB « COVID » 2,2 (0,1) (2,3) EBITDA normalisé Smart Salem 4,1 2,5 (1,6)

Le chiffre d'affaires de l'activité « Medical Fitness » a augmenté de 66%, ce qui se traduit par une marge brute de l'activité « Medical Fitness » en croissance de 1,4 M€, soit une augmentation de 56% comparé au premier semestre 2021. Pour rappel, cette performance est générée uniquement grâce au premier centre, situé à City Walk. Cette excellente performance au premier semestre 2022 confirme les fondamentaux de l'activité « Medical Fitness », cœur de d'activité de la société Smart Salem.

Dans le même temps, la marge brute des activités liées au COVID est en baisse ; le nouveau Management, en place depuis le printemps 2022, ayant fait part de sa volonté de désengager le Groupe de ces activités.

L'augmentation des charges fixes de Smart Salem va avec la stratégie de structuration de l'activité et des ressources, avec le recrutement notamment d'une nouvelle équipe de management, dans le but de soutenir la croissance organique du centre existant et les futures ouvertures de centres (DIFC ouvert en septembre 2022, Dubai Knowledge Park prévu au premier trimestre 2023).

L'ouverture et la montée en puissance de ces prochains centres contribuera directement à absorber ces charges et à l'amélioration structurelle de la profitabilité globale de Smart Salem.

BewellConnect : premiers effets de la rationalisation du périmètre

au 30/06 - M€

données non auditées S1-2021 S1-2022 Variation

S1-22/21 Chiffre d'affaires BewellConnect 0,3 2,4 +2,1 EBITDA normalisé BewellConnect (1,3) (0,8) +0,5

BewellConnect enregistrent un EBITDA normalisé de -0,8 M€ au premier semestre 2022, soit +0,5 M€ par rapport au premier semestre 2021.

Cette progression s'explique notamment par la rationalisation des charges fixes de BewellConnect dès le printemps 2022. Le Groupe a annoncé une réduction de 47% de la structure des charges fixes mensuelles de BewellConnect entre mars 2022 et septembre 2022. Ce plan d'optimisation, entamé lors du premier semestre 2022, aura un effet plein sur le second semestre 2022 et offre plus de latitude au Management pour des investissements et des recrutements ciblés.

Passage de l'EBITDA normalisé à l'EBITDA consolidé

au 30/06 - M€

données non auditées S1-2021 consolidé S1-2022 consolidé Variation

S1-22/21 EBITDA normalisé (4,3) 0,0 +4,3 Frais de transition France - (0,4) (0,4) Litiges France (nets des provisions) - +0,2 +0,2 Charges non-récurrentes Smart Salem - (0,4) (0,4) EBITDA consolidé (4,3) (0,5) +3,7

La normalisation de l'EBITDA représente 0,5 M€ au premier semestre 2022 et comprend notamment :

L'ensemble des frais de transition liés au changement de gouvernance dans Visiomed Group et BewellConnect ;

L'impact du règlement de litiges anciens en France (net des reprises de provisions passées historiquement) ;

Les frais non-récurrents chez Smart Salem liés au changement de direction et la réorganisation des opérations.

Résultat net en amélioration importante

au 30/06 - M€

données non auditées S1-2021 consolidé S1-2022 consolidé Variation

S1-22/21 EBITDA consolidé (4,3) (0,5) +3,7 Dotations aux amortissements (0,0) (1,2) (1,2) Transfert de charges 0,9 0,0 (0,9) Résultat d'exploitation (3,4) (1,7) +1,7 Résultat financier (0,3) (0,3) (0,1) Résultat exceptionnel 0,0 (0,4) (0,4) Impôts (0,1) 0,1 +0,2 Résultat net consolidé (3,6) (2,4) +1,2

L'écart entre l'EBITDA consolidé et le résultat net consolidé est principalement composé :

Des amortissements des immobilisations corporelles (machines et équipements) liées aux centres Smart Salem ;

De charges financières liées au paiement de solde de l'acquisition de Smart Salem ;

De charges exceptionnelles comprenant les coûts de départs de l'ancienne direction au printemps 2022.

Trésorerie nette en progression

M€

données non auditées 31/12/2021 30/06/2022 Variation Capitaux propres 14,1 27,4 +13,3 Endettement financier brut 5,0 0,0 (5,0) Trésorerie brute 6,6 2,0 (4,5) Trésorerie nette 1,6 2,0 +0,4

Au 30 juin 2022, le groupe affiche des fonds propres de 27,4 M€ et une trésorerie nette de 2,0 M€, en amélioration de 0,4 M€ par rapport au 31 décembre 2021.

Le premier semestre a été marqué par la fin du contrat d'OCABSA avec Park Partners. Une dernière tranche de la ligne de financement a été tirée en janvier 2022 et l'intégralité des obligations ont par la suite été converties entre mars et mai 2022. La société affiche donc un endettement financier brut nul au 30 juin 2022.

Le Groupe travaille sur la consolidation de sa structuration financière pour porter ses projets, avec :

le succès, en août 2022, de la première émission obligataire participative réalisée par une société cotée sur Euronext Growth à Paris, pour un montant total de 3,6 M€ ;

la mise en place d'une ligne de tirage ad hoc par Smart Salem pour la construction et l'aménagement du centre de DIFC, ouvert en septembre 2022.

Perspectives

Grâce à la bonne mise en œuvre de la nouvelle feuille de route stratégique depuis le printemps 2022, le Groupe est confiant dans la poursuite d'une dynamique de croissance et d'amélioration de la rentabilité sur la seconde moitié de l'année.

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe compte aujourd'hui deux filiales détenues à 100% :

BewellConnect , créé en 2014, pionnier dans les solutions de santé connectées et de téléconsultation

BewellConnect propose un univers technologique enrichi, à la fois en dispositifs médicaux et logiciels, permettant de réponse à tous les cas d'usage de la télésanté : téléconsultation enrichie et assistée, télésurveillance au domicile, surveillance en milieu hospitalier, télé-expertise, téléassistance et télé-régulation.

Le produit phare de BewellConnect, VisioCheck, est la 1ère station de télémédecine de moins de 300g à destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire.

BewellConnect déploie aujourd'hui ses solutions en France et à l'étranger.

Smart Salem, premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes contre 10 à 15 jours dans les centres de santé historiques.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montre l'ouverture du second centre à Dubaï en septembre 2022 et l'autorisation reçue pour l'ouverture d'une troisième, pour une ouverture au premier trimestre 2023.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed.fr, smartsalem.ae et www.bewell-connect.com.

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Nawel NAAMANE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr nnaamane@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 75

© Visiomed Group SA 2022. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

[1] Excellent semestre pour Visiomed Group qui poursuit sa phase de croissance importante et de transformation

[2] Taux de change moyen S1-2022 : EUR/AED = 4,0120

[3] Périmètre d'analyse incluant BewellConnect SAS et BewellConnect Italia

[4] Périmètre d'analyse incluant Visiomed Group SA et Visiomed Laboratoires SAS

[5] Taux de change moyen S1-2021 : EUR/AED = 4,4253

[6] Taux de change moyen S1-2022 : EUR/AED = 4,0120

