Créé en 2007, Visiomed Group SA s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international. Le groupe compte aujourd'hui deux actifs et participations : - Smart Salem (détenu à 100%), premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, en radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose). L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes. Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montre l'ouverture du second centre à Dubaï en septembre 2022 et l'autorisation reçue pour l'ouverture d'un troisième centre au premier trimestre 2023 ; - Bewellthy (détenu à 49,88%), créé en 2022, et acteur de référence des solutions de santé connectées et de téléconsultation, propose un univers technologique enrichi mariant dispositifs médicaux, logiciels et services de « conciergerie de santé et de bien-être » permettant de répondre à tous les besoins et cas d'usage de la télésanté. Le produit phare de Bewellthy, VisioCheck, est la 1ère station de télémédecine de moins de 300g à destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire. Bewellthy déploie aujourd'hui ses solutions et services en France et à l'étranger, notamment en Italie et aux Etats-Unis.