Visiomed : Point sur le contrat de liquidité

Paris, le 7 janvier 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG) à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

83 791 titres VISIOMED GROUP

9 595,24 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

235 745 titres VISIOMED GROUP

23 534,22 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 460 113 titres 67 120,71 € 176 transactions Ventes 426 013 titres 63 584,08 € 161 transactions

VISIOMED GROUP a suspendu temporairement l'exécution du contrat de liquidité dont la situation est la suivante :

90 791 titres VISIOMED GROUP

9 239,23 €

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2021 1 1500 390 07/07/2021 2 2000 530 02/07/2021 1 1500 375 14/07/2021 1 1 0,25 05/07/2021 1 1000 240 19/07/2021 16 16000 5364,8 08/07/2021 2 1000 250 20/07/2021 3 3000 1176,3 14/07/2021 1 1 0,25 21/07/2021 3 3000 978 15/07/2021 4 4000 900 22/07/2021 2 2000 490 16/07/2021 6 6000 1225,8 26/07/2021 4 4000 820 20/07/2021 12 12000 4474,8 27/07/2021 2 6000 1260 21/07/2021 9 9000 2570,4 28/07/2021 1 3000 600 22/07/2021 1 1000 220 29/07/2021 1 3000 600 23/07/2021 5 7000 1409,8 30/07/2021 1 3000 600 26/07/2021 1 1000 180 03/08/2021 1 2500 460 27/07/2021 2 6000 1216,2 04/08/2021 3 7500 1500 30/07/2021 2 6000 1140 05/08/2021 1 2000 420 02/08/2021 2 4000 722 06/08/2021 3 6000 1350 03/08/2021 1 1500 270 12/08/2021 2 4000 744,4 05/08/2021 3 6000 1200 20/08/2021 1 3000 480 06/08/2021 3 4500 900 24/08/2021 1 3000 480 09/08/2021 1 2000 380 26/08/2021 1 1 0,15 11/08/2021 1 2000 360 30/08/2021 1 3000 480 13/08/2021 1 2000 342 03/09/2021 1 3000 455,1 16/08/2021 2 4000 660 07/09/2021 3 9000 1424,7 17/08/2021 1 2000 300 09/09/2021 1 3000 465 25/08/2021 2 6100 922,93 13/09/2021 1 3000 465 26/08/2021 1 1 0,15 16/09/2021 7 21000 3677,1 01/09/2021 1 3000 450 20/09/2021 4 12000 1975,2 07/09/2021 3 9000 1395 21/09/2021 4 12000 2190 08/09/2021 1 1000 150 22/09/2021 4 8000 1580 09/09/2021 1 3000 450 23/09/2021 3 9000 1649,7 15/09/2021 1 3000 465 24/09/2021 2 6000 1095 17/09/2021 5 20000 3400 30/09/2021 1 3000 516 20/09/2021 2 6000 945 05/10/2021 1 3000 480 21/09/2021 1 3000 510 07/10/2021 3 11000 1580,7 22/09/2021 5 17000 3230 08/10/2021 1 4000 560 23/09/2021 3 9000 1575 11/10/2021 2 3001 420,14 24/09/2021 1 3000 525 12/10/2021 1 1 0,14 28/09/2021 2 6000 1065 13/10/2021 1 1 0,14 29/09/2021 1 3000 510 14/10/2021 1 1 0,14 30/09/2021 2 6000 990 15/10/2021 1 3000 420 01/10/2021 2 6000 972 20/10/2021 2 4001 560,14 04/10/2021 1 3000 480 25/10/2021 7 32000 4640 05/10/2021 2 6000 915 28/10/2021 4 16000 2155,2 06/10/2021 2 6000 855 29/10/2021 1 4000 486 08/10/2021 1 3000 405 02/11/2021 1 1 0,11 11/10/2021 2 3001 420,14 03/11/2021 2 3001 330,11 12/10/2021 2 3001 418,64 04/11/2021 1 5000 525 13/10/2021 1 1 0,14 08/11/2021 3 15000 1840,5 14/10/2021 1 1 0,14 11/11/2021 2 10000 1033 18/10/2021 1 3000 420 16/11/2021 3 15000 1675,5 19/10/2021 1 3000 420 22/11/2021 1 4000 401,2 20/10/2021 2 3001 405,14 25/11/2021 2 8000 860 21/10/2021 1 3000 390 26/11/2021 1 4000 420 22/10/2021 1 3000 390 30/11/2021 1 4000 420 25/10/2021 4 12000 1635,6 01/12/2021 5 20000 2396 26/10/2021 3 12000 1485,6 07/12/2021 2 10000 1025 27/10/2021 1 3000 360 09/12/2021 1 5000 527,5 28/10/2021 3 12000 1500 21/12/2021 6 15001 1303,59 29/10/2021 2 8000 932 22/12/2021 7 18001 1589,49 01/11/2021 1 4000 440 23/12/2021 4 9001 792,09 02/11/2021 3 8001 870,51 24/12/2021 9 24001 2145,69 03/11/2021 3 6001 630,11 30/12/2021 3 9000 855 05/11/2021 1 2000 210 31/12/2021 1 3000 315 08/11/2021 3 6000 660 09/11/2021 1 4000 421,6 10/11/2021 1 4000 400 12/11/2021 1 4000 400 15/11/2021 2 5000 500 16/11/2021 2 7000 714,7 17/11/2021 1 4000 400 25/11/2021 2 8000 840 26/11/2021 1 4000 400 29/11/2021 1 4000 400 01/12/2021 4 16000 1780,8 06/12/2021 1 5000 500 08/12/2021 2 7000 714,7 10/12/2021 1 5000 525 13/12/2021 2 10000 1011 15/12/2021 2 10000 975 20/12/2021 1 3000 270,6 21/12/2021 4 9001 768,69 22/12/2021 1 1 0,09 23/12/2021 1 1 0,09 24/12/2021 1 1 0,09 27/12/2021 1 10000 900 28/12/2021 2 20000 1782 31/12/2021 2 20000 1892