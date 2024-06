Visiomed : change de nom pour devenir Klea Holding

Le 19 juin 2024 à 11:35 Partager

Visiomed a annoncé mercredi qu'il allait se rebaptiser Klea Holding afin de parachever son virage stratégique amorcé en 2022, et qui s'est traduit par une restructuration et un repositionnement de ses activités.



L'ancien spécialiste de l'électronique médicale explique qu'il a désormais comme objectif d'investir dans des entreprises innovantes issues de divers secteurs d'activité, en France et à l'international.



Le groupe indique qu'il compte accompagner la croissance de ses sociétés sur le même modèle que Smart Salem, son réseau de centres d'analyse médicale digitalisé de Dubaï, ou Smart Health, sa co-entreprise en Arabie Saoudite.



Il dit ambitionner une diversification sectorielle et géographique plus poussée, avec l'idée de se concentrer sur la digitalisation et l'opérationnalisation des entreprises dans lesquelles il investira.



Son plan est de les moderniser, de les faire croitre, de les rendre plus compétitives et plus profitables.



Plusieurs dossiers, notamment en France, sont déjà à l'étude, assure le nouveau Klea Holding dans un communiqué.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.