Visiomed : développe ses activités en Arabie Saoudite

Le 02 janvier 2024

Le groupe annonce le déploiement de ses activités en Arabie Saoudite. Visiomed, via sa filiale Smart Health, va implanter son 1er centre médical de plus de 600 m2 au coeur du quartier financier de Riyadh : King Abdullah Financial District (KAFD).



' Les patients pourront ainsi profiter d'un service de dépistage ultra rapide et entièrement digitalisé pour les tests médicaux administratifs ainsi que d'une offre de bilans de santé et de prévention à la pointe de la recherche ' indique le groupe.



Riyadh abrite une population de près de 7 millions de personnes. 60% de la population de Riyadh est à 25 minutes de KAFD, 85% à 35 minutes. 3 lignes de métro connectent également KAFD à l'aéroport international de Riyadh avec un temps de trajet de 20 minutes.



