Visiomed : en hausse après l'annonce d'un programme de rachat d'actions

Visiomed, groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, affiche une hausse de plus de 7% à 0,4476 euro après l’ annonce du lancement d'un programme de rachat d'actions, au prix maximum de 1,50 euro par action, jusqu'au 19 octobre 2023, avec autorisation de rachat jusqu'à 10% du capital soit 29 347 850 actions. Visiomed souligne qu’il a connu une augmentation très importante du nombre d'actions composant son capital social en moins de 3 ans sous l'impulsion de l'ancienne direction.



La société comptait 22 158 901 actions en circulation au 30 juin 2020 contre 294 356 419 actions aujourd'hui, soit une multiplication par 13,3. La stratégie mise en place par la nouvelle gouvernance depuis avril 2022 a permis à la société de se transformer et de devenir une société en forte croissance, saine et structurellement rentable. La mise en place d'un programme de rachat d'actions discrétionnaire lui apparait aujourd'hui comme une étape naturelle et indispensable dans la poursuite de cette dynamique.



Le Conseil d'administration a ainsi considéré qu'une priorité devait être accordée au rachat et à l'annulation d'actions. Le Conseil d'Administration prévoit par ailleurs de prolonger la politique de rachat d'actions au-delà du 19 octobre 2023 en cas de résolution lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire de la Société qui adopterait un nouveau programme.