Visiomed : nouveau centre de Smart Salem à Dubaï

Visiomed Group annonce la livraison et l'ouverture du deuxième centre de Smart Salem à Dubaï, conformément au calendrier annoncé. Situé au DIFC (Dubai International Financial Center), il vient s'ajouter à celui ouvert en 2020, dans le quartier de City Walk.



Le deuxième centre médical Smart Salem a officiellement été livré le 31 août. Bénéficiant d'une superficie largement supérieure à celle du centre de City Walk, il offre la possibilité d'accueillir, six jours sur sept, un plus grand nombre de patients.



Outre des tests d'aptitude médicale indispensables à l'obtention des visas de résidence et de travail aux Émirats Arabes Unis, il introduira des services complémentaires comme la biométrie et la délivrance de visa et de carte d'identité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.