Visiomed : nouveau directeur général nommé

Visiomed annonce la nomination de Clément Pacaud en tant que directeur général du groupe de technologies et services de santé, lui apportant plus de 12 ans d'expérience, dont 10 passés dans les pays du Golfe.



Agé de 34 ans, Clément Pacaud a notamment été directeur financier de Lahab, une société du conglomérat industriel Emirati EDGE, puis directeur financier de Perpetua Investment Group, société de capital-investissement basée à Dubaï.



'Il y a deux ans, Visiomed Group a amorcé une profonde transformation à travers une stratégie de développement tournée vers de nouveaux marchés, notamment dans le golfe Arabo-Persique', rappelle la société.



Thomas Picquette restera aux côtés de Clément Pacaud, au poste de secrétaire général, avec pour mission de soutenir le développement du groupe, optimiser sa capacité d'investissement et gérer les sujets de consolidation et de reporting.



