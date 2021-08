Visiomed : petite hausse, le C.A. 'proforma' est connu

Visiomed a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires proforma de 7,6 millions d'euros pour le premier semestre 2021, contre 18,5 millions d'euros au premier semestre 2020.



Le spécialiste de la santé connectée précise que ce chiffre d'affaires théorique est calculé en intégrant l'acquisition de Smart Salem, un centre médical digitalisé basé aux Émirats Arabes Unis, en date du 1er janvier 2021 afin de donner une vision de son nouveau périmètre économique.



Smart Salem n'étant officiellement consolidé dans les comptes que depuis le 10 août, l'activité liée aux stations de téléconsultation VisioCheck a, elle, généré, un chiffre d'affaires semestriel de l'ordre de 300.000 euros.



Visiomed souligne toutefois que ce chiffre est 'non représentatif' de ses nombreuses négociations commerciales avancées, qui pourraient représenter à terme un chiffre d'affaires cumulé de plus de trois millions d'euros.



Au 30 juin, la trésorerie brute de l'entreprise atteignait 12,6 millions d'euros.



Coté sur Euronext Growth à Paris, le titre Visiomed était en hausse de 0,5% jeudi en fin de matinée.



