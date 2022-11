Visiomed : projet de rapprochement pour BewellConnect

Visiomed a annoncé mercredi être entré en discussions exclusives en vue du rapprochement de sa filiale de santé connectées et de téléconsultation BewellConnect et de Whealthy Care Solutions (WCS).



Dans un communiqué, Visiomed souligne qu'un tel rapprochement marquerait l'aboutissement de la revue stratégique initiée cette année pour sa filiale, autour notamment de l'étude de projets de partenariats commerciaux ou capitalistiques.



A l'issue de l'opération, Visiomed Group détiendrait 40% de la nouvelle entité, tandis que les actionnaires de WCS, un spécialiste des services de bien-être et defitness, en détiendraient conjointement 60%.



C'est Rodolphe Bioche, le président et fondateur de Whealthy Care Solutions, qui prendrait la direction Générale du nouvel ensemble.



Pour rappel, BewellConnect, qui compte 12 collaborateurs, a généré un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros pour un EBITDA normalisé de -0,8 million d'euro sur le premier semestre de l'année.



D'après Visiomed, la finalisation de l'opération pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2022.



