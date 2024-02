Visiomed : record d’affluence chez Smart Salem en janvier

Visiomed annonce un nouveau record d'affluence au sein de sa filiale Smart Salem au mois de janvier 2024. Le groupe dédié aux technologies et services de santé innovants précise qu’elle a accueilli 13504 personnes dès janvier 2024, soit une progression de 34% par rapport à janvier 2023. Plus de 13504 tests ont été réalisés en janvier 2024 soit une moyenne de 614 tests par jour. Visiomed salue les actions stratégiques engagées pour consolider la croissance de Smart Salem: nouveaux centres, diversification des services et tests, renforcement marketing et commercial.