Visiomed : réduction significative de sa dette

Visiomed Group annonce une réduction significative de sa dette grâce au soutien de son actionnaire de référence, Perpetua Capital SCSp.



Pour rappel, Visiomed Group avait souscrit un contrat de prêt accordé par Perpetua Capital, le 13 décembre 2022, et avait fait usage de cette capacité d'emprunt à hauteur de 1 750 000 E, le prêt ayant une durée de deux ans et portant un taux d'intérêt de 9%.



Visiomed Group et Perpetua Capital ont amendé le contrat de prêt, annulant l'ensemble des intérêts courus (215 649 E à la date de l'accord), ramenant le montant dû à 1 750 000 E de nominal et le rendant exigible dans les 30 jours suivant l'amendement.



La dette dûe a été remboursée par compensation de créance liée au travers de l'exercice de 13 157 895 BSA Tranche 5 donnant accès à 13 157 895 nouvelles actions.



À l'issue de cette opération la dette financière de Visiomed Group est ramenée à 5,7 ME contre 7,9 ME au 31/12/2023, le capital social de Visiomed Group est porté à 3 075 143,14 euros réparti en 307 514 314 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro.



Le nombre de BSA Tranche 5 exerçables est ramené de 16 914 750 à 3 756 855.



