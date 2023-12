Vision Lithium Inc. est une petite société d'exploration. La société se concentre sur l'exploration et le développement d'actifs miniers en batterie, notamment le lithium et le cuivre, dans des juridictions sûres, principalement au Canada. Les projets de la société comprennent Sirmac Lithium, Dome Lemieux, Red Brook, Godslith, Cadillac et Decelles. La propriété Sirmac Lithium comprend 155 titres miniers couvrant une superficie totale d'environ 7 670 hectares situés à environ 180 kilomètres (km) au nord-ouest de Chibougamau. Dome Lemieux est situé près de la ville de Ste-Anne-des-Monts dans la province de Québec et comprend 237 claims couvrant 12 693 hectares. La propriété Red Brook est située à environ 60 km à l'ouest du centre minier de Bathurst, dans le nord du Nouveau-Brunswick. La propriété Godslith consiste en un claim couvrant 5 560 hectares. La Cadillac est située à environ 25 km au sud de Rivière-Héva, le long du Chemin du Rapide-Deux. La propriété Decelles comprend 33 claims couvrant une superficie de 1 890 hectares.

