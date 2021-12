Vision Lithium : Rapport de gestion 31 août 2021

Vision Lithium Inc.

Rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 août 2021

PORTÉE DE L'ANALYSE FINANCIÈRE DE LA DIRECTION

Le présent rapport de gestion daté du 14 décembre 2021 doit se lire en parallèle avec les états financiers consolidés annuels audités de Vision Lithium Inc. (la « Société » ou « VLI ») et les notes afférentes pour les exercices terminés les 31 août 2021 et 2020. Les états financiers consolidés sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financières (IFRS). À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Ce rapport de gestion a pour but de permettre aux lecteurs d'évaluer nos résultats d'exploitation et d'exploration ainsi que notre situation financière de l'exercice terminé le 31 août 2021 par rapport à l'exercice précédent.

La Société présente régulièrement des renseignements supplémentaires sur ses opérations, lesquels sont déposés sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) au Canada à l'adresse www.sedar.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l'égard d'évènements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent certains risques et incertitudes et il n'y a aucune garantie que ces énoncés s'avéreront exacts. Les facteurs pouvant faire varier de façon importante nos résultats, nos activités et les évènements futurs par rapport aux attentes exprimées expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la volatilité du prix des métaux, les risques liés à l'industrie minière, les incertitudes relatives à l'estimation des ressources minérales et les besoins additionnels de financement ainsi que la capacité de la Société à obtenir ces financements.

STATUTS, NATURE DES ACTIVITÉS ET CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION

Vision Lithium Inc., constituée en corporation en vertu de la Loi canadienne sur les Sociétés par actions, est une compagnie d'exploration minière junior dont le bureau chef est situé à Val-d'Or au Québec. Les activités d'exploration se situent au Québec, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Lors de la période, la Société a redirigé ses efforts sur l'exploration de ses principaux actifs polymétalliques, soient les nouvelles propriétés acquises dans le nord du Nouveau-Brunswick de même que la propriété Dôme Lemieux en Gaspésie au Québec.

La Société n'exploite présentement aucune propriété minière. La récupération du coût des actifs d'exploration et d'évaluation dépend de la capacité de découvrir et d'extraire économiquement les réserves de minerai, de l'obtention du financement nécessaire pour poursuivre l'exploration et le développement de ses propriétés et la mise en production commerciale ou du produit de la disposition des propriétés. La Société devra obtenir périodiquement de nouveaux fonds pour poursuivre ses activités et malgré le fait qu'elle y soit parvenue dans le passé, il n'y a aucune garantie de réussite pour l'avenir.

Les actions de la Société sont échangées sur la Bourse de croissance canadienne TSX sous le symbole VLI.

- 2 -