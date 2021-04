Vision Lithium : États financier 28 février 2021 28/04/2021 | 22:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Vision Lithium Inc. États financiers intermédiares non audités Au 28 février 2021 - 1 - AVIS DE DIVULGATION DE NON EXAMEN DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES PAR LES AUDITEURS En vertu du paragraphe 4.3(3) a), Partie 4 du Règlement 51-102, si l'auditeur n'a pas effectué l'examen des états financiers intermédiaires à déposer, un avis accompagnant les états financiers doit en faire état. Les états financiers intermédiaires non audités ci-joints de la Société ont été préparés par la direction de la Société, qui en assume la responsabilité. L'auditeur indépendant de la Société n'a pas effectué l'examen des états financiers intermédiaires selon les normes établies par l'Institut Canadien des Comptables Agréés en ce qui concerne l'examen des états financiers intermédiaires par les auditeurs de l'entité. - 2 - Vision Lithium Inc. États consolidés de la situation financière (en dollars canadiens) Au 28 février Au 31 août Notes 2021 2020 (Non audité) (Audité) ACTIF $ $ Courant Trésorerie 18 1 528 117 453 474 Certificat de placement garanti, 0,55 %, échéant en juillet 2021 51 985 51 844 Taxes à la consommation à recevoir 12 661 2 268 Crédits d'impôt à recevoir 20 318 20 318 Charges payées d'avance 163 837 7 050 Actions de sociétés d'exploration minières cotées 1 233 715 1 778 151 535 669 Non courant Immobilisations corporelles 15 168 18 116 Actifs au titre de droits d'utilisation 5 56 261 71 935 Actifs d'exploration et d'évaluation 6 13 211 931 13 167 739 13 283 360 13 257 790 Total de l'actif 15 061 511 13 793 459 PASSIF Courant Dettes fournisseurs et autres créditeurs 356 088 230 130 Passif lié aux actions accréditives 164 217 180 160 Partie courante des obligations locatives 7 28 774 26 340 549 079 436 630 Non courant Obligations locatives 7 29 349 47 042 Emprunt 8 40 000 30 000 69 349 77 042 Total du passif 618 428 513 672 CAPITAUX PROPRES Capital-actions 9.1 48 859 275 48 003 635 Surplus d'apport 4 137 879 3 362 769 Déficit (38 554 071) (38 086 617) Total des capitaux propres 14 443 083 13 279 787 Total du passif et des capitaux propres 15 061 511 13 793 459 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires consolidés. Les états financiers intermédiaires consolidés ont été approuvés et autorisés pour publication par le conseil d'administration le 28 avril 2021. Approuvé au nom du conseil d'administration (signé) Yves Rougerie, Administrateur (signé) Victor Cantore, Administrateur - 3 - Vision Lithium Inc. États consolidés du résultat net et global (non audités) (en dollars canadiens) Période de trois mois terminée Période de six mois terminée 28 février 29 février 28 février 29 février Notes 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Dépenses Charge au titre des avantages du personnel 10.1 126 452 82 852 249 061 140 879 Assurances, taxes et permis 4 864 4 851 9 226 8 872 Honoraires professionnels 36 629 14 422 66 214 54 304 Loyers et entretien - - - 1 121 Développement des affaires 23 121 7 173 26 423 17 855 Papeterie et frais de bureau 3 390 1 808 6 071 5 208 Déplacements, hébergement et repas 210 889 695 1 901 Inscription et frais du registraire 11 201 4 013 15 207 8 022 Radiation d'actifs d'exploration et d'évaluation (7 565) 1 276 (2 065) 1 572 Frais d'exploration autres propriétés (1) 25 966 4 564 25 966 16 274 Intérêts et frais bancaires 604 677 1 561 2 214 Impôts de la partie III.14 (47 050) - (47 050) - Amortissement des immobilisations corporelles 453 453 907 907 Amortissement d'actifs au titre de droits d'utilisation 7 837 7 837 15 674 15 006 Impôt de la Partie XII.6 liée aux actions accréditives - - - - Résultat opérationnel 186 112 130 815 367 890 274 135 Autres (revenus) dépenses Produits financiers 12 (70) (185) (141) (409) Charges financières 12 486 691 1 024 1 433 Aide gouvernementale 8 - (10 000) - Variation nette de la juste valeur des actions de sociétés d'exploration minières cotées (269) 577 (518) 638 Autres revenus (1 950) (1 950) (3 900) (3 900) (1 803) (867) (13 535) (2 238) Résultat net avant impôts (184 309) (129 948) (354 355) (271 897) Impôts différés 12 913 5 850 21 943 5 850 Résultat net et global total de la période (171 396) (124 098) (332 412) (266 047) Résultat par action Résultat de base et dilué par action 13 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) Pour la période de six mois terminée le 28 février 2021, aucun montant pour crédits d'impôts n'a été comptabilisé en diminution des frais d'exploration autres propriétés (6 674 $ au 29 février 2020) . Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires consolidés. - 4 - Vision Lithium Inc. États consolidés des variations des capitaux propres (non audités) (en dollars canadiens) Notes Capital-actions Total des Nombre Montant Surplus d'apport Déficit capitaux propres $ $ $ $ Solde au 1er septembre 2019 81 194 986 47 201 835 3 276 520 (37 657 922) 12 820 433 Émission d'actions accréditives 9.1 10 060 000 305 800 - - 305 800 Frais d'émission 9.1 (40 167) (40 167) Transactions avec les propriétaires 10 060 000 305 800 - (40 167) 265 633 Résultat net et global total de la période - - - (266 047) (266 047) Solde au 29 février 2020 91 254 986 47 507 635 3 276 520 (37 964 136) 12 820 019 Émission d'actions accréditives 9.1 - (4 000) - - (4 000) Émission d'actions pour l'acquisition de droits miniers 9.1 10 000 000 500 000 - - 500 000 Paiements fondés sur des actions 10.2 - - 86 249 - 86 249 Transactions avec les propriétaires 10 000 000 496 000 86 249 - 582 249 Résultat net et global total de la période - - - (122 481) (122 481) Solde au 31 août 2020 101 254 986 48 003 635 3 362 769 (38 086 617) 13 279 787 Émission d'actions accréditives 9.1 400 000 14 000 - - 14 000 Émission d'actions 9.1 79 400 000 841 640 746 360 - 1 588 000 Frais d'émission 9.1 - - - (135 042) (135 042) Paiements fondés sur des actions 10.2 - - 28 750 - 28 750 Transactions avec les propriétaires 79 800 000 855 640 775 110 (135 042) 1 495 708 Résultat net et global total de la période - - - (332 412) (332 412) Solde au 28 février 2021 181 054 986 48 859 275 4 137 879 (38 554 071) 14 443 083 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires consolidés. - 5 - This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Vision Lithium Inc. published this content on 28 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2021 20:34:02 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur VISION LITHIUM INC. 22:35 VISION LITHIUM : États financier 28 février 2021 PU 22:35 VISION LITHIUM : Rapport de gestion 28 février 2021 PU 23/04 VISION LITHIUM : ANNONCE L'ACQUISITION PROPOSÉE DU GISEMENT DE LITHIUM GODSLITH.. PU 09/03 VISION LITHIUM : Fournit une mise à jour sur l'exploration, lance unlevé aéropo.. PU