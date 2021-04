Vision Lithium : Rapport de gestion 28 février 2021 28/04/2021 | 22:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RAPPORT DE GESTION POUR LA PÉRIODE DE SIX MOIS TERMINÉE LE 28 FÉVRIER 2021 Vision Lithium Inc. Rapport de gestion la période de six mois terminée le 28 février 2021 PORTÉE DE L'ANALYSE FINANCIÈRE DE LA DIRECTION Le présent rapport de gestion daté du 28 avril 2021 devrait être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés non audités résumés de la période de six mois terminée le 28 février 2021 ainsi qu'avec les états financiers annuels consolidés audités du 31 août 2020 de Vision Lithium Inc. (la « Société » ou « VLI ») et les notes afférentes. Les états financiers intermédiaires consolidés non audités résumés pour la période terminée le 28 février 2021 sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financières (IFRS). À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Ce rapport de gestion de VLI a pour but de permettre aux lecteurs d'évaluer nos résultats d'exploitation et d'exploration ainsi que notre situation financière pour la période de six mois terminée le 28 février 2021 par rapport à la même période l'an passé. La Société présente régulièrement des renseignements supplémentaires sur ses opérations, lesquels sont déposés sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) au Canada à l'adresse www.sedar.com. ÉNONCÉS PROSPECTIFS Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l'égard d'évènements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent certains risques et incertitudes et il n'y a aucune garantie que ces énoncés s'avéreront exacts. Les facteurs pouvant faire varier de façon importante nos résultats, nos activités et les évènements futurs par rapport aux attentes exprimées expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la volatilité du prix des métaux, les risques liés à l'industrie minière, les incertitudes relatives à l'estimation des ressources minérales et les besoins additionnels de financement ainsi que la capacité de la Société à obtenir ces financements. STATUTS, NATURE DES ACTIVITÉS ET CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION Vision Lithium Inc., constituée en corporation en vertu de la Loi canadienne sur les Sociétés par actions, est une compagnie d'exploration minière junior dont le bureau chef est situé à Val-d'Or au Québec. Les activités d'exploration se situent au Québec et au Nouveau-Brunswick. Lors de la période, la Société a redirigé ses efforts sur l'exploration de ses principaux actifs polymétalliques, soient les nouvelles propriétés acquises dans le nord du Nouveau-Brunswick de même que la propriété Dôme Lemieux en Gaspésie au Québec. La Société n'exploite présentement aucune propriété minière. La récupération du coût des actifs d'exploration et d'évaluation dépend de la capacité de découvrir et d'extraire économiquement les réserves de minerai, de l'obtention du financement nécessaire pour poursuivre l'exploration et le développement de ses propriétés et la mise en production commerciale ou du produit de la disposition des propriétés. La Société devra obtenir périodiquement de nouveaux fonds pour poursuivre ses activités et malgré le fait qu'elle y soit parvenue dans le passé, il n'y a aucune garantie de réussite pour l'avenir. Les actions de la Société sont échangées sur la Bourse de Croissance canadienne TSX sous le symbole VLI. - 2 - Vision Lithium Inc. Rapport de gestion la période de six mois terminée le 28 février 2021 ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ Le 20 avril 2021, la Société a procédé à la clôture d'un placement privé sans l'entremise de courtier pour un produit brut de 3 622 949.78 $. Le placement consistait en l'émission de : i) 15 097 499 unités accréditives de la Société à un prix de 0,22 $ chacune; et ii) 1 675 000 unités ordinaires de la Société à un prix de 0,18 $ chacune. Chaque unité accréditive consiste en une action ordinaire de la Société et en un demi bon de souscription, chaque bon conférant à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire de la Société à un prix de 0,30 $ l'action sur une période de 2 ans suivant la date d'émission. Chaque unité ordinaire consiste en une action ordinaire de la Société et d'un demi bon, chaque bon conférant son porteur le droit d'acheter une action ordinaire de la Société à un prix de 0,25 $ l'action sur une période de 2 ans suivant la date d'émission. Dans le cadre de ce placement, la Société a versé à certains intermédiaires agissant sans lien de dépendance avec la Société: i) des commissions en espèces totalisant 260 690 $, représentant 8 % du produit des souscripteurs présentés à la Société par ces chercheurs; et (ii) un total de 1 186 774 bons de souscription de rémunération non transférables, représentant 8 % du nombre d'unités accréditives et d'unités ordinaires vendues à ces souscripteurs, chacun pouvant être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société sur une période de 2 ans suivant la date d'émission au même prix d'exercice des bons de souscription comprenant les parts accréditives et ordinaires pour lesquelles les bons de souscription de compensation ont été émis. FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021 Activités d'exploration La Société a capitalisé une somme de 35 449 $ avant crédits d'impôt et de droits remboursables durant le deuxième trimestre terminé le 28 février 2021 comparativement à 46 225 $ pour le même trimestre de 2020. Aux états financiers résumés intermédiaires consolidés non audités, ces travaux sont diminués des crédits d'impôts remboursables. Au cours du deuxième trimestre de 2021, la Société a engagé des travaux d'évaluation de propriétés pour une somme de 25 966 $ qui a été imputé directement à l'état consolidé du résultat net comparativement à une dépense de 22 948 $ diminué de crédits d'impôts remboursables de 6 674 $ pour un total de 16 274 $ pour la même période en 2020. Résultats financiers Puisque la Société concentre ses efforts dans le développement de ses actifs d'exploration et d'évaluation, ses revenus, constitués principalement des produits financiers, sont insuffisants pour couvrir les dépenses opérationnelles de la Société. Sans l'utilisation d'autres ressources disponibles, la Société est déficitaire. Au cours de la période, la Société a exercé un contrôle strict de ses dépenses. Le résultat net négatif de la période de 332 412 $ est attribuable aux activités courantes de la Société. - 3 - Vision Lithium Inc. Rapport de gestion la période de six mois terminée le 28 février 2021 PROPRIÉTÉS MINIÈRES Les données techniques contenues dans le texte qui suit ont été révisées par Yves Rougerie, géologue et Président de Vision Lithium Inc.. M. Rougerie est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101. La Société a un intérêt ou une option d'acquérir un intérêt dans les propriétés suivantes : Nom Statut Remarque Royauté Godslith, MB Propriété indivise Projet de Lithium 3% Sirmac, QC Propriété indivise Projet de Lithium 1 % sur 24 claims Red Brook, NB Propriété indivise Projet Zn-Cu-Pb-Ag-Au 2 % Epithermal, NB Propriété indivise Projet Zn-Cu-Pb-Ag-Au 2 % Benjamin, NB Propriété indivise Projet Zn-Cu-Pb-Ag-Au 2 % Dôme Lemieux, QC Propriété indivise Cible de porphyre-skarn à Cu-Zn Nil Broadback Nord, QC Propriété indivise Projet de Lithium Nil Wabouchi, QC Propriété indivise Projet de Lithium Nil St-Stephen, NB Propriété à 50% Projet de Ni-Cu-Co Nil Epsilon, QC Propriété indivise Projet Au-U 2 % Propriété de Lithium Godslith Le 22 mars, 2021, la Société a annoncé la clôture de son acquisition (la « transaction ») d'un intérêt indivis de 100% dans le claim minier non arpenté et non patenté connu sous le nom de claim Godslith de MM. James C. Campbell et Peter C. Dunlop (les « vendeurs ») conformément aux modalités d'une convention d'achat de propriété conclu entre les parties le 19 mars 2021 (la « convention d'achat »). Dans le cadre de la transaction, Vision Lithium a fait une demande pour un permis d'exploration qui englobe le claim Godslith, et couvre une superficie totale d'environ 5 560 hectares (la propriété »). La propriété est située à moins de 1 km au nord-ouest de Gods River, au Manitoba, à l'intérieur et autour du territoire traditionnel de la Nation crie de Manto Sipi (la « Première nation »), dans la région de God's Lake, dans la province du Manitoba. Aux termes de la convention d'achat, Vision Lithium a émis aux vendeurs 4 000 000 d'actions ordinaires de la société (les « actions ») et a octroyé aux vendeurs une redevance de 3 % des revenus nets de fonderie (la « redevance »). En plus de la période de détention statutaire de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission, les actions sont soumises à un contrat d'entiercement et seront libérées en quatre tranches égales de 1 000 000 actions sur une période de 18 mois. Un tiers de la redevance (1%) peut être racheté par la société pour 1 000 000 $ et un tiers supplémentaire (1%) peut être racheté par la société pour un montant supplémentaire de 2 000 000 $. L'opération demeure sujette à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Une entente d'exploration sera négociée et intervenue entre Vision Lithium et la Première nation (l'« entente d'exploration ») pour établir une relation à long terme, mutuellement bénéfique, coopérative et respectueuse, fondée sur la confiance et la certitude concernant le programme d'exploration à être effectué sur la propriété par Vision Lithium. - 4 - Vision Lithium Inc. Rapport de gestion la période de six mois terminée le 28 février 2021 Estimations historiques pour la propriété Godslith Dans le cadre de la transaction, la société a examiné un rapport technique indépendant sur la propriété (le « rapport technique »), daté du 26 août 2009, qui a été préparé pour First Lithium Resources Inc. par la personne qualifiée Mark Fedikow Ph.D., Ing., Géo., CPG conformément au Règlement 43-101 sur les normes d'information sur les projets miniers («Règlement 43-101»). Le dyke de pegmatite Godslith est classé comme pegmatite à spodumène à métaux rares. La minéralisation au lithium a une longueur approximative de 2,3 km indiquée par forage avec un pendage de 70 degrés vers le Nord. Le rapport technique détaille le cadre géologique de la pegmatite au lithium de la propriété et passe en revue les résultats d'exploration historiques. Entre 1958 et 1961, INCO a réalisé 25 trous de forage à large espacement pour un total de 9 421 pieds (2 871,5 m). En 1986, W.C. Hood Geological Consulting a rédigé un rapport interne dans lequel ils ont rapporté l'estimation de ressources suivante: Épaisseur vraie Classe de Teneur de Tonnes Teneur moyenne pondérée Zone Ressources coupure % Li2O Courtes* % Li2O (mètres) Supérieure Historiques Indiquées 0,70 4 800 000 1,27 11,04 Inférieure Historiques Probables 0,70 4 600 000 1,14 *1 tonne courte = 0,9072 tonnes métriques. Bien que la société considère que ces estimations historiques sont pertinentes pour les investisseurs, puisqu'elles peuvent indiquer la présence de minéralisation, une personne qualifiée n'a pas fait suffisamment de travail pour permettre à la société de classer les estimations historiques en « ressources minérales » ou « réserves minérales » à jour (telles que définies dans le Règlement 43-101). Les estimations historiques qui précèdent ont été calculées avant l'entrée en vigueur du Règlement 43-101 et la société ne traite pas ces estimations historiques comme des « ressources minérales » ou des « réserves minérales » à jour. Le rapport technique fournit également des recommandations pour les travaux d'exploration futurs et comprend un programme initial de prospection et de cartographie géologique suivi de levés géochimiques du sol conçus pour évaluer la zone pour d'autres dykes de pegmatite et métaux communs et précieux. Un programme de forage au diamant a également été recommandé afin d'étendre la pegmatite au lithium sur la propriété à des profondeurs plus grandes que celles indiquées par le forage historique d'Inco. La Société est actuellement en discussions avec la Première Nation Manto Sipi ("MSCN") afin de compléter une entente permettant à la Société de débuter ses travaux d'exploration sur la propriété Godslith. Les travaux planifiés sont surtout ciblés sur le forage systématique du gisement. Propriété de Lithium Sirmac La propriété Sirmac, acquise de Nemaska Lithium en 2018, comprenait à l'origine 24 cellules situées à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Chibougamau, dans la province de Québec. Depuis, la Société a ajouté 131 nouveaux claims la propriété en 2019 et 2020 pour un total de 155 claims. Les nouveaux claims ont été acquis afin de protéger l'indice de la zone Est et d'étendre la couverture vers l'Est à artir des 24 claims originaux. Suite à l'acquisition de la propriété par VLI, un levé magnétique à haute résolution a été complété sur la propriété Sirmac, suivi d'un programme de forage de 1 584 mètres couvrant 26 trous au printemps de 2018. Ces travaux ont déjà été rapportés dans plusieurs communiqués et rapports trimestriels et annuels. Un programme estival d'exploration à l'échelle de la propriété en 2018 à la recherche de nouveaux indices de pegmatites à lithium a mené à la découverte d'un important essaim de dykes à lithium à près de 5 km à l'ENE du dyke #5. La Zone Est se compose de plusieurs dykes lithinifères - 5 - This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Vision Lithium Inc. published this content on 28 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2021 20:34:01 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur VISION LITHIUM INC. 22:35 VISION LITHIUM : États financier 28 février 2021 PU 22:35 VISION LITHIUM : Rapport de gestion 28 février 2021 PU 23/04 VISION LITHIUM : ANNONCE L'ACQUISITION PROPOSÉE DU GISEMENT DE LITHIUM GODSLITH.. PU 09/03 VISION LITHIUM : Fournit une mise à jour sur l'exploration, lance unlevé aéropo.. PU