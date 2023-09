Visional Inc est une société basée au Japon, principalement engagée dans l'incubation et la technologie RH. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le segment HR Tech exploite BIZREACH, une plateforme professionnelle de ressources humaines, la plateforme HRMOS qui permet l'utilisation des ressources humaines sur la base de preuves en centralisant et en visualisant les informations depuis l'embauche jusqu'au succès après avoir rejoint les entreprises, Careertrek, un site de changement d'emploi, Bizreach Campus, un service de réseau de visite, BINAR, une plateforme de changement de carrière, et Stanby, un moteur de recherche d'emploi. Le segment Incubation analyse la structure et les tendances de l'industrie sur les principaux marchés et mène de nouvelles activités dans des domaines présentant un potentiel de marché et pouvant favoriser la transformation numérique. Il fournit TRABOX, une plateforme de transformation numérique (DX) de la logistique, BizReach SUCCEED, une plateforme de fusion et d'acquisition (M&A) pour la succession d'entreprises, BizHint, une plateforme de génération de leads interentreprises (B2B), et yamory, un cloud de gestion de la vulnérabilité open source.