Visioneering Technologies, Inc. est une société d'appareils médicaux. La société est principalement engagée dans la conception, la fabrication, la vente et la distribution d'une lentille de contact, la lentille de contact NaturalVue Multifocal 1 Day (NaturalVue MF). La société opère à travers deux segments : Amérique du Nord et Europe / Asie-Pacifique. Le segment Amérique du Nord comprend ses activités aux États-Unis et au Canada. Le segment Europe/Asie-Pacifique comprend ses activités en dehors de l'Amérique du Nord. Son produit phare est la lentille de contact multifocale 1 jour NaturalVue (etafilcon A) pour les adultes atteints de presbytie et les enfants atteints de myopie. La société vend ses lentilles de contact aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, à Singapour, au Canada et en Malaisie. La société gère l'entreposage et la distribution de ses produits par le biais d'un contrat avec un fournisseur de services logistiques tiers (le 3PL).