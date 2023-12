Vista Group International Limited est une société néo-zélandaise qui fournit des solutions logicielles et technologiques à l'industrie cinématographique mondiale. La société opère à travers trois segments : Le segment Cinema, le segment Movio et le segment Additional Group Companies (AGC). Le segment Cinéma propose des logiciels associés à la gestion des salles de cinéma via la suite logicielle Vista, ainsi que le produit Veezi basé sur le cloud pour les cinémas de plus petite taille. Ce segment comprend également les contrats clients Retriever, les produits movieXchange et Share Dimension. Le segment Movio comprend les produits Movio Cinema et Media, qui fournissent tous deux des analyses de données et une gestion de campagne. Le segment AGC de la société comprend une agrégation de Maccs, Powster, Flicks et Numero. Les secteurs géographiques de la société comprennent la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique et les autres.

Secteur Logiciels