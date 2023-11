Vista Outdoor Inc. est un concepteur, un fabricant et un distributeur de produits de loisirs de plein air et de sports de tir. La société opère à travers deux segments : Sporting Products et Outdoor Products. Le secteur d'activité Sporting Products conçoit, développe, distribue et fabrique des munitions, des amorces et des composants et s'adresse aux chasseurs passionnés, aux tireurs récréatifs, aux forces de l'ordre fédérales et locales, ainsi qu'aux militaires. La société se concentre également sur les munitions pour pistolets à percussion centrale destinées aux armes de poing pour l'entraînement, le tir sur cible et la protection personnelle. Le secteur d'activité Outdoor Products conçoit, développe, distribue et fabrique des équipements destinés à un large éventail d'amateurs d'activités de plein air dans le monde entier, notamment les randonneurs, les campeurs, les cyclistes, les pilotes tout-terrain, les skieurs, les snowboarders, les amateurs de grillades, les golfeurs, les pêcheurs à la ligne et les chasseurs. Il s'agit d'accessoires de plein air, de protection sportive, de cuisine de plein air, d'hydratation, de golf et de pêche.

